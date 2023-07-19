"Война по-разному работает на голову": Монатик объяснил, почему украинцы хейтят Потапа

Артист вспомнил, что он тоже часто сталкивается с негативом со стороны украинцев и быть так не должно, ведь есть большая разница между "беглецом" и человеком, который вернулся на Родину.

Украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) высказался по поводу своего коллеги Алексея Потапенко (Потап), который столкнулся с хейтом со стороны сограждан. Он считает, что многое зависело от информационной тишины. Об этом сообщил музыкант в интервью блогеру и радиоведущему Славе Демину.

"Я его не вижу здесь, в инфопространстве, не знаю, чем он занимается, что делает. Потому, мне кажется, люди на это так реагируют. Война очень по-разному работает на голову, на мысли. Возможно, у него не хватает ресурса, энергии, желания", – заявил Монатик.

Однако артист убежден, что украинцы должны поддерживать граждан, которые выехали за границу, но хотят вернуться. Они не спешат возвращаться из-за отношения и травли со стороны сограждан.

Также Дмитрий Монатик рассказал, что с начала полномасштабного вторжения по июнь 2022 года находился вместе с семьей за границей, в Барселоне. За это он долгое время получал и продолжает получать хейт от публики. Из-за этого он с семьей также обсуждал то, что лучше было бы, если бы вся семья была в Украине во время полномасштабного вторжения.

"Так случилось уделом, что мы были действительно за границей. Поэтому там кто-то пишет: "Беглец", а есть большая разница между беглецом, мне кажется, и тем, кто возвращается", — добавил артист.

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Напомним, 17 мая украинский певец Потап рассказал, что специфика его работы требует его частого пребывания за границей. Он должен лично присутствовать на благотворительных аукционах и выступлениях, проводимых, чтобы собрать средства на помощь Украине.