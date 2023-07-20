Бриджит Бардо пережила остановку дыхания: что произошло

Муж знаменитости рассказал, что она тяжело переносит летнюю жару.

88-летняя французская модель и актриса Бриджит Бардо страдает от проблем с дыханием. Об этом пишет Varmatin.

Сотрудники службы быстрого реагирования прибыли к дому культовой фигуры 50-60-х в среду, 19 июля 2023 года, после того, как у нее были проблемы с дыханием.

Муж Бардо, Бернар д'Ормаль, подтвердил эту новость и объяснил, что случилось вскоре после того, как произошел инцидент в их резиденции в Сен-Тропе.

"Было около 9 часов утра, когда у Бриджит возникли проблемы с дыханием", — сказал он местному изданию, отметив, что машины скорой помощи на юге Франции сначала "получили неправильный" адрес.

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Бриджит Бардо Фото: ACC Art Books

"[Ее дыхание] было сильнее, чем обычно, но она не теряла сознание. Назовем это моментом отвлечения дыхания".

Д'Ормаль добавил, что когда спасатели прибыли, они подключили 88-летнюю Бардо к кислороду "и некоторое время остались наблюдать за ней".

"Как и все люди определенного возраста, она больше не может переносить жару", — пояснил он. "Это бывает в 88 лет. Она не должна прилагать напрасных усилий".

Бриджит Бардо Фото: ACC Art Books

Бардо знают как одну из самых востребованных актрис 50-60-х годов. Однако в 1973 незадолго до своего 40-летия она завершила активную карьеру.

С тех пор французская активистка посвятила свою жизнь защите животных.

Напомним, Бриджит Бардо подала в суд на футболиста, который толкнул кота.

Также Фокус писал о выходе книги с уникальными фото французского секс-символа 50-60-х годов.