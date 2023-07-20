"Никогда не предать": певец Виталий Козловский присягнул на верность Украине (видео)

Артист рассказал, что закончил военную подготовку и в ближайшее время отправится на фронт

38-летний украинский певец Виталий Козловский завершил прохождение программы боевой подготовки на полигоне в Киевской области и принял присягу на верность Украине. На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, где принимает присягу.

"Военную присягу — принял. Присягаю никогда не предать украинскому народу", — певец подписал публикацию в соцсети.

Певец Виталий Козловский принял присягу

В частности, на видео видно как артист Виталий Козловский, одетый в форму Вооруженных сил Украины, присягнул не предать Родину. Также в ролике певец показал, как священник благословил Козловского и его собратьев.

В свою очередь под публикацией фанаты и друзья поддержали Виталия Козловского и пожелали ему успеха.

"Горжусь тобой. Слезы гордости на глазах", — прокомментировала украинская певица Светлана Тарабарова.

Комментарии под публикацией Виталия Козловского в Instagram

Напомним, 13 июня 2023 года Виталию Козловскому вручили повестку. Тогда же он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Позже он проходил военные учения в Киевской области. В частности, певец показал своим поклонникам военную форму, каску, бронежилет и жетон, который военные называют "смертником".

Также Фокус писал об украинских артистах, которые еще в начале полномасштабного вторжения взяли оружие в руки.