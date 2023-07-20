Манеры и время на природе: как принц Гарри и принц Уильям воспитывают детей

Во многом сыновья короля Чарльза ІІІ следуют примеру своей матери, принцессы Дианы.

Принц Гарри и принц Уильям — единственные дети короля Великобритании Чарльза III и его покойной бывшей жены принцессы Дианы. Они выросли в одинаковых условиях, однако совершенно по-разному проявляют себя при исполнении королевских обязанностей. О том, как наследники престола воспитывают своих детей, рассказывает Hello Magazine.

Когда принц Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл покинули должности старших членов королевской семьи и переехали в США, они начали искать совсем другую жизнь, чем в Великобритании.

Несмотря на многие недоразумения между братьями, есть одна сфера, в которой они соглашаются — способ, которым принцы воспитывают своих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту, принца Луи, принца Арчи и принцессу Лилибет Диану.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

"Нормальная" жизнь подальше от СМИ

Принц и принцесса Уэльские прошлым летом переехали в коттедж Аделаида в Виндзоре, как сообщается, в поисках жизни подальше от пристального внимания публики. Это дает детям возможность больше "блуждать", чем они могли бы в городе, когда проживали в квартире 1A в Кенсингтонском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл не скрывали тот факт, что они специально переехали в США, чтобы иметь более частную жизнь подальше от внимания СМИ, будучи недовольными тем, как к ним относилась британская пресса, когда они жили в Великобритании.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Деревенское воспитание

Обе семьи имеют прочную связь с природой и отдыхом на природе, возможно, благодаря тому, что Уильям и Гарри много времени в детстве провели на природе в замке Балморал в Шотландии. Семья Уэльских часто катается на велосипеде и лыжах со своими детьми.

В Монтесито поместье Сассекских также идеально подходит для того, чтобы они могли заняться многими видами активного отдыха, например пешим туризмом. Их документальные сериалы Netflix также показывали развлечения на свежем воздухе, такие как кормление кур, игра в футбол.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: Archewell Foundation

Время для детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют напряженный рабочий график, но они стараются сделать все возможное, чтобы согласовать его, где это возможно, чтобы забирать детей из школы.

Подобным образом принц Гарри и Меган Маркл сосредотачиваются на проведении качественного времени со своими детьми. Когда герцогиня Сассекская написала открытое письмо к членам Конгресса США в поддержку комплексной программы оплачиваемого отпуска для молодых родителей, она показала их преданность воспитанию детей.

Принцесса Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

Акцент на манеры

Недавно принц Уильям побудил своего младшего сына принца Луи пожать руку персоналу во время посещения Royal International Air Tattoo в Фэрфорде.

В интервью Меган Маркл The Cut она также рассказывала, что манеры были для супругов ключевым элементом воспитания.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty

Время с бабушкой и дедушкой

И детям Уэльских, и детям Сассекских повезло, что рядом есть бабушки и дедушки, которые помогают. Кэрол и Майкл Миддлтон живут очень близко к Уильяму и Кейт, в соседнем Беркшире, поэтому они активно занимаются воспитанием молодых членов королевской семьи. Известно, что трое наследников также проводят время с королем Чарльзом ІІІ и королевой Камиллой.

Мать Меган Маркл Дория Регланд также играет важную роль в жизни ее внуков, и это было видно в их шоу Netflix, когда она присоединилась к семейным развлечениям. Однако, учитывая их местоположение, Арчи и Лилибет не часто посещают своих дедушек и бабушек в Великобритании.

Принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон пыталась примирить принца Гарри и принца Уильяма.

Также Фокус писал о проблемах в браке принца Гарри и Меган Маркл.