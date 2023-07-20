Шелковица: 10 удивительных свойств для здоровья, кожи и волос

Ягоды шелковицы обладают удивительными свойствами для здоровья. Они помогут улучшить иммунитет, защитить сердце и заставить вашу кожу сиять.

Шелковица, как и другие ягоды, обладает уникальным питательным профилем, она содержит полифенолы, антоцианы и другие антиоксиданты. Они помогают укрепить здоровье, защитить от воздействия свободных радикалов, улучшить состояние кожи и волос. Об этом пишет Stylecraze.

Технически, шелковица – это не отдельная ягода, а концентрированный плод, в котором маленькие плоды сосредоточены вокруг центральной оси.

Шелковица содержит массу полезных витаминов и минералов, но при этом совсем не калорийна. Черная шелковица содержит больше антиоксидантов и вкуснее, чем белая. В порции ягод шелковицы всего 60 калорий, что делает ее незаменимым компонентом любой диеты. Какими еще полезными свойствами обладают эти ягоды?

Улучшает пищеварение

Фото: Freepik

Шелковица способствует слаженной работе ЖКТ, помогает избавиться от запоров, вздутия живота, а также похудеть. В шелковице содержится много пищевых волокон, именно они отвечают за правильное пищеварение. А правильная работа ЖКТ помогает поддерживать вес. Исследования итальянского Института Ф. Де Ритиса и Католического университета Святого Сердца выявили, что у группы людей, потреблявшей шелковицу, резко уменьшились объемы талии и бедер. Поэтому если вы хотите уменьшить талию и похудеть, обязательно включите в свой рацион шелковицу.

Лечит анемию

Шелковица содержит большое количество железа, поэтому отлично подходит для лечения анемии, облегчая ее негативные симптомы — головокружение и усталость.

Улучшает здоровье сердца

Клетчатка, антиоксиданты, флавоноиды и полифенолы шелковицы помогают поддерживать здоровье сердце и являются отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Эти нутриенты помогают поддерживать постоянный поток крови, предотвращая возникновение инсультов и сердечных приступов.

Улучшает зрение

Фото: Freepik

Шелковица очень полезна для зрения, она защищает глаза от воздействия свободных радикалов, которые являются причиной дегенерации сетчатки и потери зрения. Каротиноиды, которые в большом количестве находятся в шелковице, предотвращают развитие катаракты.

Способствует здоровью мозга

Исследования подтверждают, что ягоды шелковицы оказывают благоприятное воздействие на головной мозг и защищают его от старения. Они обеспечивают потребности мозга в кальции, что позволяет сохранить его здоровье, а также являются отличным средством для предотвращения болезни Альцгеймера.

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Улучшает иммунитет

В ягодах шелковицы содержатся алкалоиды, которые активируют макрофаги и стимулируют иммунную систему, поддерживая ее в состоянии постоянной готовности. Кроме этого в шелковице содержится витамин С, который также способствует укреплению иммунитета

Способствует росту волос

Антиоксиданты, которые находятся в шелковице, сохраняют здоровье ваших волос, предотвращая их ломкость и выпадение.

Делает кожу мягкой и сияющей

Фото: Pixabay

Ягоды шелковицы богаты минералами, которые оказывают позитивное влияние на кожу – делают ее упругой, эластичной и сияющей.

Эффективное средство против старения

В шелковице содержится ресвератрол, который защищает кожу от ультрафиолета и вредного воздействия солнца. Кроме того, в шелковице есть антиоксиданты, которые обладают антивозрастными качествами и препятствуют раннему старению. Шелковица богата витаминами А, С и Е, недостаток которых приводит к появлению морщин.

Помогает избавиться от пигментации

Антиоксиданты шелковицы предотвращают появление пигментных пятен на лице. Ягоды шелковицы способны регулировать синтез меланина в коже, что естественным образом препятствует появлению пигментных пятен на лице. В них содержатся антиоксиданты, которые увлажняют, очищают поры и помогают избавиться от токсинов, делая кожу лица здоровой и сияющей.

Напомним, ежевика улучшает здоровье мозга, борется с раком и помогает сохранить здоровье сердца.

Ранее Фокус писал о том, что ягоды малины являются источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.