Шелковица: 10 удивительных свойств для здоровья, кожи и волос
Ягоды шелковицы обладают удивительными свойствами для здоровья. Они помогут улучшить иммунитет, защитить сердце и заставить вашу кожу сиять.
Шелковица, как и другие ягоды, обладает уникальным питательным профилем, она содержит полифенолы, антоцианы и другие антиоксиданты. Они помогают укрепить здоровье, защитить от воздействия свободных радикалов, улучшить состояние кожи и волос. Об этом пишет Stylecraze.
Технически, шелковица – это не отдельная ягода, а концентрированный плод, в котором маленькие плоды сосредоточены вокруг центральной оси.
Шелковица содержит массу полезных витаминов и минералов, но при этом совсем не калорийна. Черная шелковица содержит больше антиоксидантов и вкуснее, чем белая. В порции ягод шелковицы всего 60 калорий, что делает ее незаменимым компонентом любой диеты. Какими еще полезными свойствами обладают эти ягоды?
Улучшает пищеварение
Шелковица способствует слаженной работе ЖКТ, помогает избавиться от запоров, вздутия живота, а также похудеть. В шелковице содержится много пищевых волокон, именно они отвечают за правильное пищеварение. А правильная работа ЖКТ помогает поддерживать вес. Исследования итальянского Института Ф. Де Ритиса и Католического университета Святого Сердца выявили, что у группы людей, потреблявшей шелковицу, резко уменьшились объемы талии и бедер. Поэтому если вы хотите уменьшить талию и похудеть, обязательно включите в свой рацион шелковицу.
Лечит анемию
Шелковица содержит большое количество железа, поэтому отлично подходит для лечения анемии, облегчая ее негативные симптомы — головокружение и усталость.
Улучшает здоровье сердца
Клетчатка, антиоксиданты, флавоноиды и полифенолы шелковицы помогают поддерживать здоровье сердце и являются отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Эти нутриенты помогают поддерживать постоянный поток крови, предотвращая возникновение инсультов и сердечных приступов.
Улучшает зрение
Шелковица очень полезна для зрения, она защищает глаза от воздействия свободных радикалов, которые являются причиной дегенерации сетчатки и потери зрения. Каротиноиды, которые в большом количестве находятся в шелковице, предотвращают развитие катаракты.
Способствует здоровью мозга
Исследования подтверждают, что ягоды шелковицы оказывают благоприятное воздействие на головной мозг и защищают его от старения. Они обеспечивают потребности мозга в кальции, что позволяет сохранить его здоровье, а также являются отличным средством для предотвращения болезни Альцгеймера.
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Улучшает иммунитет
В ягодах шелковицы содержатся алкалоиды, которые активируют макрофаги и стимулируют иммунную систему, поддерживая ее в состоянии постоянной готовности. Кроме этого в шелковице содержится витамин С, который также способствует укреплению иммунитета
Способствует росту волос
Антиоксиданты, которые находятся в шелковице, сохраняют здоровье ваших волос, предотвращая их ломкость и выпадение.
Делает кожу мягкой и сияющей
Ягоды шелковицы богаты минералами, которые оказывают позитивное влияние на кожу – делают ее упругой, эластичной и сияющей.
Эффективное средство против старения
В шелковице содержится ресвератрол, который защищает кожу от ультрафиолета и вредного воздействия солнца. Кроме того, в шелковице есть антиоксиданты, которые обладают антивозрастными качествами и препятствуют раннему старению. Шелковица богата витаминами А, С и Е, недостаток которых приводит к появлению морщин.
Помогает избавиться от пигментации
Антиоксиданты шелковицы предотвращают появление пигментных пятен на лице. Ягоды шелковицы способны регулировать синтез меланина в коже, что естественным образом препятствует появлению пигментных пятен на лице. В них содержатся антиоксиданты, которые увлажняют, очищают поры и помогают избавиться от токсинов, делая кожу лица здоровой и сияющей.
Напомним, ежевика улучшает здоровье мозга, борется с раком и помогает сохранить здоровье сердца.
Ранее Фокус писал о том, что ягоды малины являются источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.