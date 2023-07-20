Шовковиця: 10 дивовижних властивостей для здоров'я, шкіри та волосся

Ягоди шовковиці мають дивовижні властивості для здоров'я. Вони допомагають поліпшити імунітет, захистити серце та змусити вашу шкіру сяяти.

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Шовковиця, як і інші ягоди, має унікальний поживний профіль, вона містить поліфеноли, антоціани та інші антиоксиданти. Вони допомагають зміцнити здоров'я, захистити від впливу вільних радикалів, поліпшити стан шкіри та волосся. Про це пише Stylecraze.

Технічно, шовковиця — це не окрема ягода, а концентрований плід, у якому маленькі плоди зосереджені навколо центральної осі.

Шовковиця містить масу корисних вітамінів та мінералів, але при цьому зовсім не калорійна. Чорна шовковиця містить більше антиоксидантів і смачніша, ніж біла шовковиця. У порції ягід шовковиці всього 60 калорій, що робить її незамінним компонентом будь-якої дієти. Які ще корисні властивості мають ягоди шовковиці?

Покращує травлення

Фото: Freepik

Шовковиця сприяє злагодженій роботі шлунково-кишкового тракту, допомагає позбутися закрепів, здуття живота, а також схуднути. У шовковиці міститься багато харчових волокон, саме вони відповідають за правильне травлення.

А правильна робота ШКТ сприяє підтримці оптимальної ваги. Дослідження італійського Інституту Ф. Де Рітіса та Католицького університету Святого Серця виявили, що в групи людей, які споживали шовковицю, різко зменшилися об'єми талії та стегон. Тож якщо ви хочете зменшити талію та схуднути, обов'язково включіть у свій раціон шовковицю.

Лікує анемію

Шовковиця містить велику кількість заліза, тому чудово підходить для лікування анемії, полегшуючи її негативні симптоми — запаморочення і втому.

Покращує здоров'я серця

Клітковина, антиоксиданти, флавоноїди та поліфеноли шовковиці допомагають підтримувати здоров'я серця і є чудовою профілактикою серцево-судинних захворювань. Ці нутрієнти допомагають підтримувати постійний потік крові, запобігаючи виникненню інсультів та серцевих нападів.

Покращує зір

Фото: Freepik

Шовковиця дуже корисна для зору, вона захищає очі від впливу вільних радикалів, які є причиною дегенерації сітківки та втрати зору. Каротиноїди, які у великій кількості містяться в шовковиці, запобігають розвитку катаракти.

Сприяє здоров'ю мозку

Дослідження підтверджують, що ягоди шовковиці сприятливо впливають на головний мозок і захищають його від старіння. Вони забезпечують потреби мозку в кальції, що дає змогу зберегти його здоров'я, а також є чудовим засобом для запобігання хворобі Альцгеймера.

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Покращує імунітет

У ягодах шовковиці містяться алкалоїди, які активують макрофаги та стимулюють імунну систему, підтримуючи її в стані постійної готовності. Крім цього в шовковиці міститься вітамін С, який також сприяє зміцненню імунітету.

Сприяє росту волосся

Антиоксиданти, які містяться в шовковиці, зберігають здоров'я вашого волосся, запобігаючи його ламкості та випадінню.

Робить шкіру м'якою і сяючою

Фото: Pixabay

Ягоди шовковиці багаті на мінерали, які позитивно впливають на шкіру — роблять її пружною, еластичною та сяючою.

Ефективний засіб проти старіння

У шовковиці міститься ресвератрол, який захищає шкіру від ультрафіолету й шкідливого впливу сонця. Крім того, у ній є антиоксиданти, які мають антивікові властивості та перешкоджають ранньому старінню. Шовковиця багата на вітаміни А, С і Е, нестача яких призводить до появи зморшок.

Допомагає позбутися пігментації

Антиоксиданти шовковиці запобігають появі пігментних плям на обличчі. Ці ягоди здатні регулювати синтез меланіну в шкірі, що природним чином перешкоджає появі пігментних плям на обличчі. У шовковиці містяться антиоксиданти, які зволожують, очищають пори та допомагають позбутися токсинів, роблячи шкіру обличчя здоровою й сяючою.

Нагадаємо, ожина покращує здоров'я мозку, бореться з раком і допомагає зберегти здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про те, що ягоди малини є джерелом вітаміну Е, вітамінів групи В, магнію, міді, заліза й калію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.