Королева ягід. 6 дивовижних переваг ожини для здоров'я

Ожину називають "королевою чорних ягід", а все завдяки її вітамінно-мінеральному складу. У цій ягоді багато антиоксидантів, мало калорій, вуглеводів та жирів. Ожина покращує здоров'я мозку, бореться з раком та допомагає зберегти здоров'я серця.

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Ожина — це справжній мультивітамінний комплекс, адже у складі цих ягід багато вітаміну С, вітаміни Е, Р, РР, К, вітамін А, вітаміни групи В. А ще в ягодах ожини багато клітковини, міститься марганець, калій, натрій, фосфор, залізо. Про це пише Healthline.

Ожина солодка, але злегка терпкувата ягода, проте її користь для здоров'я виходить далеко за рамки оригінального смаку.

Великий вміст вітаміну С

Фото: Pixabay

В одній порції ожини (200 г) міститься половина добової дози вітаміну С — 30,2 мкг. Вітамін С відповідає за утворення колагену в кістках, за сполучну тканину й кровоносні судини. Вітамін С сприяє:

загоєнню ран;

регенерації шкіри;

зменшенню кількості вільних радикалів;

зменшенню симптомів застуди;

засвоєнню заліза.

Вітамін С діє як антиоксидант, допомагаючи зменшити окислювальний стрес в організмі, і таким чином запобігти розвитку онкозахворювань.

Велика кількість клітковини

В ожині міститься багато клітковини, в одній чашці майже 8 г. Нестача клітковини в раціоні загрожує проблемами з травленням: здуття живота, дискомфорт у животі, закрепи. Згідно з дослідженням 2013 року, недостатнє споживання клітковини збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Продукти з високим вмістом клітковини допомагають:

знизити рівень холестерину;

регулярному випорожненню кишечника;

контролювати рівень цукру в крові;

довше відчувати ситість після їжі;

живити здорові кишкові бактерії.

Джерело вітаміну К

Фото: Pixabay

У чашці ожини міститься третина рекомендованої добової норми вітаміну К — 29 мкг. Вітамін К допомагає крові згортатися, саме завдяки йому під час порізів, з рани не тече рясно крові. Також вітамін К відіграє важливу роль у метаболізмі кісток, тому його дефіцит може стати причиною потоншання кісток і переломів.

Однак будьте обережні з продуктами багатими на вітамін С та К, якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові. Обговоріть зі своїм лікарем кількість ожини, яка буде корисною та безпечною для вас.

Високий вміст марганцю

Марганець надзвичайно важливий для нашого організму, оскільки він відіграє важливу роль у розвитку кісток та імунної системи. Також марганець допомагає нашому організму засвоювати амінокислоти, вуглеводи та холестерин. Марганець відіграє основну роль у формуванні колагену, а допомагає йому фермент, пролідаза, який також сприяє правильному загоєнню ран. Він допомагає запобігти остеопорозу та контролювати рівень цукру в крові.

Одна чашка сирої ожини містить 0,9 міліграма марганцю, що становить майже половину рекомендованої добової норми.

Сприяє поліпшенню здоров'я мозку

Фото: Pixabay

Дослідження доводять, що вживання таких ягід, як ожина, може поліпшити здоров'я мозку й допомогти запобігти втраті пам'яті в дорослому віці.

Це можливо завдяки тому, що антиоксиданти в ожині допомагають боротися з вільними радикалами та змінюють взаємодію нейронів мозку. Це здатне зменшити запалення мозку, яке зазвичай призводить до когнітивних й рухових проблем у старості.

Підтримує здоров'я ротової порожнини

Згідно з дослідженням 2013 року ожину можна використовувати як щоденний засіб для догляду за зубами. Результати дослідження засвідчили, що екстракт ожини має антибактеріальні та протизапальні властивості проти деяких типів бактерій, що спричиняють захворювання порожнини рота.

Необхідні додаткові дослідження, але вчені припускають, що екстракт ожини допомагає запобігати й контролювати захворювання ясен та карієс.

Нагадаємо, чорна смородина здатна боротися з багатьма вірусними інфекціями, покращує пам'ять, допомагає за гострих і хронічних захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що ягоди малини є джерелом вітаміну Е, вітамінів групи В, магнію, міді, заліза та калію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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