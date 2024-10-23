Війна з чорною смородиною: вирощування ягоди заборонили на століття, що сталося

Садівникам заборонили вирощувати чорну смородину, бо її кущі вподобав як проміжного господаря іржастий гриб. Цей паразитичний грибок заражає сосни та знищує хвойні ліси.

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Заборона на вирощування чорної смородини діяла у Сполучених Штатах Америки майже сто років: від початку XX століття до скасування на початку XXI. Тож чимало американців не пробували цієї ягоди ніколи в житті, а деякі не ризикують і досі. Про цей факт писали у виданні IFLScience.

Зазначається, що наприкінці IX століття чорна ягода була досить популярною серед жителів штату Нью-Йорк, однак смородину заборонили через паразитичний гриб Cronartium ribicola. Цей гриб викликав пухирчасту іржу на білих соснах, а як переносника використовував смородинові кущі. Для порятунку лісової промисловості з 1911 року уряди штатів почали забороняти вирощування чорної смородини.

В середині XX століття почали виводити стійки до хвороб сорти, але побоювання через загрозу для соснових дерев іще лишалися в пам'яті деяких людей, пишуть автори статті. До того ж більшість американців ніколи не куштували чорної смородини, тому заборона на її вирощування нікого не турбувала. Уряд почав дозволяти окремим штатам знімати заборону у 1966 році, але процес тривав повільно. У штаті Нью-Йорк заборону зняли у 2003 році завдяки зусиллям однієї людини — Грег Квінн переконав уряд у тому, що вирощування культури тепер є безпечним.

Проте журналісти зазначають, що багато американців через ці події досі не знають, якою є чорна смородина на смак.

Чорна смородина (Ribes nigrum) історично походить із північної Європи та Азії. Її плоди багаті вітаміном С, їх їдять сирими та використовують у кулінарії, а також у виготовленні джемів, алкогольних напоїв, для виготовлення ароматизаторів і фіолетових барвників.

Нагадаємо, 2 жовтня ЗМІ писали, у яких 10 продуктах міститься найбільше вітаміну С. Крім традиційних апельсинів і лимонів, до списку увійшли чорна смородина, солодкий перець, перець чілі, полуниця, капуста, папая, диня, ківі та броколі.

Крім того, 10 вересня Фокус із посиланням на закордонні ЗМІ уклав перелік із 5 фруктів і ягід, у яких міститься найменше цукру. Це лайми, лимони, журавлина, малина, ожина, полуниця, а також грейпфрут.