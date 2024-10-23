Война с черной смородиной: выращивание ягоды запретили на столетие, что произошло

Садоводам запретили выращивать черную смородину, потому что ее кусты облюбовал в качестве промежуточного хозяина ржавый гриб. Этот паразитический грибок заражает сосны и уничтожает хвойные леса.

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Запрет на выращивание черной смородины действовал в Соединенных Штатах Америки почти сто лет: от начала XX века до отмены в начале XXI. Поэтому многие американцы не пробовали этой ягоды никогда в жизни, а некоторые не рискуют до сих пор. Об этом факте писали в издании IFLScience.

Отмечается, что в конце IX века черная ягода была достаточно популярной среди жителей штата Нью-Йорк, однако смородину запретили из-за паразитического гриба Cronartium ribicola. Этот гриб вызывал пузырчатую ржавчину на белых соснах, а в качестве переносчика использовал смородиновые кусты. Для спасения лесной промышленности с 1911 года правительства штатов начали запрещать выращивание черной смородины и подобных растений.

В середине XX века начали выводить устойчивые к болезням сорта, но опасения из-за угрозы для сосновых деревьев еще оставались в памяти некоторых людей, пишут авторы статьи. К тому же большинство американцев никогда не пробовали черной смородины, поэтому запрет на ее выращивание никого не беспокоил. Правительство начало позволять отдельным штатам снимать запрет в 1966 году, но процесс шел медленно. В штате Нью-Йорк запрет сняли в 2003 году благодаря усилиям одного человека — Грег Куинн убедил правительство в том, что выращивание культуры теперь безопасно.

Однако журналисты отмечают, что многие американцы из-за этих событий до сих пор не знают, какова черная смородина на вкус.

Черная смородина (Ribes nigrum) исторически происходит из северной Европы и Азии. Ее плоды богаты витамином С, их едят сырыми и используют в кулинарии, а также в изготовлении джемов, алкогольных напитков, для изготовления ароматизаторов и фиолетовых красителей.

Напомним, 2 октября СМИ писали, в каких 10 продуктах содержится больше всего витамина С. Кроме традиционных апельсинов и лимонов, в список вошли черная смородина, сладкий перец, перец чили, клубника, капуста, папайя, дыня, киви и брокколи.

Кроме того, 10 сентября Фокус со ссылкой на зарубежные СМИ составил перечень из 5 фруктов и ягод, в которых содержится меньше всего сахара. Это лаймы, лимоны, клюква, малина, ежевика, клубника, а также грейпфрут.