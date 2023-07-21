Брат Кейт Миддлтон рассказал, как сейчас относится к своей статусной сестре

После переезда Кейт с семьей в Виндзор Джеймс получил возможность чаще видеться с сестрой, поскольку живет неподалеку.

36-летний младший брат принцессу Уэльской Джеймс Миддлтон – личность не публичная и предпочитает держаться в тени. Поэтому любое его появление в СМИ или на экране сразу же привлекает внимание публики. Так, недавно он стал гостем программы "Доброе утро, Британия", где, среди прочего, рассказал о своих отношениях с высокопоставленной сестрой, пишет Hello.

По словам Джеймса, он поражен тем, какой стала Кейт.

"Она моя сестра… и я очень горжусь и всегда поражаюсь тому, как много она делает, и это продолжает оставаться в центре моего внимания. Видеть, как она расцветает в этой роли… Я очень горжусь ею".

Джеймс также поблагодарил свою сестру за то, что она помогла ему впервые рассказать о своем психическом здоровье, и теперь он является его общественным защитником и может говорить открыто о пережитом опыте, чтобы помочь другим людям.

"Благодаря той работе, которую они проделали… это придало мне уверенности, чтобы высказаться", – подчеркнул он.

Джеймс не смог не упомянуть о своей покойной собаке Элле, которая стала его спасением в труднейшие времена борьбы с клинической депрессией, и даже привел двух собак с собой в студию.

Миддлтон рассказал о том, что сейчас вместе с женой готовится к статусу отца и с нетерпением ожидает рождения первенца.

"Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье", – писал он ранее в соцсети, поделившись снимками беременной Ализе.

С тех пор как принцесса Кейт переехала в Виндзор со своим мужем и тремя детьми, она теперь намного ближе к своему брату, который проживает в Беркшире. Кроме того, их родители Кэрол и Майкл Миддлтоны, также находятся в этом районе. Они живут в деревне Баклбери в доме стоимостью 4,7 миллиона фунтов. Это особняк в георгианском стиле с семью спальнями, гостиной, библиотекой, 18 акрами земли и открытым бассейном. Именно здесь сестра Кейт Пиппа и ее муж Джеймс Мэтьюз решили провести свой свадебный прием в мае 2017 года.

Ранее Фокус писал, что дядя Кейт Миддлтон объяснил, почему его племянница готова к роли королевы.