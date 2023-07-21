Ксения Мишина и Катя Сильченко. Украинские знаменитости посетили премьеру "Барби" (фоторепортаж)

В Киеве состоялся премьерный показ нашумевшей картины Греты Гервиг.

На этой неделе состоялись сразу две премьеры самого ожидаемого фильма 2023 года — "Барби". Презентации прошли в киевских кинотеатрах Multiplex – в ЦУМ и ТРЦ Respublika Park.

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В числе первых гостей, оценивших картину Греты Гервик были замечены Катя Сильченко, Ксения Мишина, Мишель Андраде, Мила Еремеева, Диана Глостер и другие. И конечно же, Девушки не упустили возможности нарядиться в розовые образы популярной куклы. Фокус побывал на премьере картины. Репортаж — далее.

В общей сложности актеры и съемочная группа "Барби" – обладатели 8 "Оскаров" и 50 номинаций на эту премию. Также интересный факт: во время подготовки к съемкам фильма Грета Гервиг позвонила режиссеру Питеру Вейру, чтобы расспросить о его работе над фильмом "Шоу Трумэна" относительно освещения и создания ощущения кукольной нереальности, которого она хотела добиться в Барби Лэнде.

Показ фильма стартовал в украинском кинопрокате 20 июля.

Мишель Андраде

Ксения Мишина (слева)

Катя Сильченко с дочерью Сати

Диана Глостер

Монро

Оля Шелби

Алексей Прищепа

Даша Коломиец (в центре)

Оля Шелби, Маша Тимошенко, Диана Глостер

Катерина Солонар

Вячеслав Соломка

Лидия Новоселецкая

Мила Еремеева

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Опенгеймер" в ТРЦ River Mall, которая прошла на одной неделе с премьерой фильма "Барби".