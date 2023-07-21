Дочь Шварценеггера примерила образ Барби (фото)

Кэтрин не смогла остаться в стороне от премьеры фильма "Барби", решив разбавить свой повседневный гардероб розовыми элементами.

33-летняя американская писательница и дочь голливудской суперзвезды Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, подхватила модный тренд и опубликовала фото в ансамбле в стиле Барби. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре она позирует за рулем авто в темных очках с белой оправой, как у знаменитой куклы. На ней – белая футболка, удобный джинсовый комбинезон и кеды, а на руках – длинные розовые нарукавники митенки. Кэтрин улыбается в камеру и выглядит веселой и расслабленной.

Девушка – старшая дочь Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер. У нее есть младшая сестра Кристина и два младших брата, Патрик и Кристофер, а также единокровный брат по отцу Джозеф Баэна.

В июне 2019 года она вышла замуж за звезду "Парка Юрского периода" Криса Пратта, а уже в августе 2020-го родила ему дочь. В декабре 2021 года пара объявила, что ждет второго ребенка, а уже 21 мая 2023-го на свет появилась Элоиза Кристина Шварценеггер Пратт. Элоиза – это женское имя французского происхождения, означающее "знаменитый воин". Второе имя Кристина малышка получила в честь своей тети, 30-летней Кристины, сестры Кэтрин.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер поздравил старшую дочь с днем рождения трогательным черно-белым фото, на котором он держит ее маленькую на руках.