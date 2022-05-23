Дочь Арнольда Шварценеггера сообщила о рождении ребенка и назвала его имя

Девочка стала вторым ребенком Кэтрин Шварценеггер и ее мужа, актера Криса Пратта.

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32-летняя дочь американского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила второго ребенка. Элоиза Кристина Шварценеггер Пратт появилась на свет 21 мая, о чем счастливая мать сообщила на своей странице в Instagram.

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"Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт. Мы чувствуем себя запредельно благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис", – говорится в публикации.

У супругов уже подрастает старшая дочь Лайла Мария, которой через несколько месяцев исполнится два года. Кроме того, у Криса есть 9-летний сын Джек от брака с Анной Фэрис.

Элоиза – это женское имя французского происхождения, означающее "знаменитый воин". Второе имя Кристина малышка получила в честь своей тети, 30-летней Кристины, сестры Кэтрин.

О беременности Кэтрин стало известно в декабре 2021 года. В последний раз перед рождением дочери пару видели на публике 15 мая, когда они вместе гуляли по Санта-Монике.

Слухи о романе Криса и Кэтрин впервые появились в начале 2018 года, после того как они были замечены в Санта-Барбаре. За семь месяцев до этого Крис подал на развод с женой Анной Фэрис после восьми лет брака, сославшись на "непримиримые разногласия". Они просили о совместной опеке над их сыном Джеком, которому в то время было пять лет.

Позже Кэтрин и Крис были замечены на прогулке в июле 2018 года, после чего последовали многочисленные семейные тусовки со Шварценеггерами и Праттами, отчеты о которых то и дело появлялись на страницах влюбленных в соцсетях. Пара не подтверждала отношения до декабря 2018 года и объявила о романе только через месяц после официального развода звезды "Стражей Галактики".

9 января 2019 года Крис сделал Кэтрин предложение, а уже 8 июня они поженились на тайной церемонии в Монтесито. 10 месяцев спустя, в мае 2020 года, мать Кэтрин Мария Шрайвер сообщила, что молодожены ждут своего первого ребенка.

В августе 2020-го на свет появилась Лайла Мария.

Напомним, внебрачный сын Шварценеггера показал всем свою мать, а также похвастался новым талантом. Всего у Арнольда Шварценеггера пятеро детей, четверо из которых рождены в законном браке.