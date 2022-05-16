Внебрачный сын Шварценеггера показал еще один свой талант (фото)

Кроме спорта, актерства и моделинга, парень пробует свои силы в музыке.

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24-летний внебрачный сын американского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна – не только модель, начинающий актер и риэлтор, но и DJ. Он отыграл очередной сет на вечеринке, кадрами которой поделился в сториз своего Instagram.

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Как видно на кадрах, парень стоит за диджейским пультом и развлекает несколько десятков гостей на открытой террасе Rafi Lounge с видом на океан в Малибу. На нем – белая рубашка с черным рисунком, коричневые брюки и черно-белые кеды.

Джозеф Баэна, который недавно показал своим подписчикам мать, Милдред, – абсолютная копия знаменитого отца. Он появился в результате связи Арнольда Шварценеггера с домработницей, которая длилась больше 10 лет. Всего же в доме Марии Шрайвер и актера женщина работала около 20 лет.

Когда родился Джозеф, Милдред говорила всем, что отцом ребенка является ее супруг, однако чем старше становился мальчик, тем очевиднее было сходство с его настоящим отцом.

Мария Шрайвер, жена Шварценеггера, вызвала Баэну на откровенный разговор, и та, со слезами на глазах, призналась, что родила сына от своего работодателя.

Узнав о связи супруга, Шрайвер в 2011 году подала на развод. Процесс длился около 10 лет и завершился только в 2021-м. Четверо детей актера сначала не хотели с ним общаться, однако со временем отношения наладились.

Что касается Джозефа, то он взял от своего отца самое лучшее, в том числе – и его амбициозность. Парень мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия", проводя в спортзале много времени, пробуется в кино и в качестве модели, работает риэлтором.

Шварценеггер оплатил учебу сына в университете, а также поддерживал его финансово. Они много времени проводят вместе.

Напомним, Джозеф украсил обложку популярного глянца для мужчин.