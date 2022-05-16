Позашлюбний син Шварценеггера показав ще один свій талант (фото)

Окрім спорту, акторства та моделінгу, хлопець пробує свої сили в музиці.

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24-річний позашлюбний син американського актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена — не лише модель, актор-початківець і рієлтор, а й DJ. Він відіграв черговий сет на вечірці, кадрами якої поділився у сторіс свого Instagram.

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Як видно на кадрах, хлопець стоїть за діджейським пультом і розважає кількадесят гостей на відкритій терасі Rafi Lounge з видом на океан у Малібу. На ньому — біла сорочка з чорним малюнком, коричневі штани та чорно-білі кеди.

Джозеф Баена, який нещодавно показав своїм підписникам матір, Мілдред, — абсолютна копія знаменитого батька. Він з'явився внаслідок зв'язку Арнольда Шварценеггера з хатньою робітницею, який тривав понад 10 років. Усього ж у будинку Марії Шрайвер та актора жінка працювала близько 20 років.

Коли народився Джозеф, Мілдред говорила всім, що батьком дитини є її чоловік, проте чим старшим ставав хлопчик, тим очевиднішою була схожість на його справжнього батька.

Марія Шрайвер, дружина Шварценеггера, викликала Баену на відверту розмову, і та зі сльозами на очах зізналася, що народила сина від свого роботодавця.

Дізнавшись про зв'язок чоловіка, Шрайвер у 2011 році подала на розлучення. Процес тривав близько 10 років і завершився лише у 2021. Чотири дитини актора спочатку не хотіли з ним спілкуватися, проте згодом стосунки налагодилися.

Щодо Джозефа, то він узяв від свого батька найкраще, зокрема — і його амбітність. Хлопець мріє завоювати титул "Містер Олімпія", проводячи в спортзалі багато часу, пробується в кіно і як моделі, працює рієлтором.

Шварценеггер оплатив навчання сина в університеті, а також підтримував його фінансово. Вони багато часу проводять разом.

Джозеф прикрасив обкладинку популярного глянцю для чоловіків.