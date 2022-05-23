Дочка Арнольда Шварценеггера повідомила про народження дитини та назвала її ім'я

Дівчинка стала другою дитиною Кетрін Шварценеггер та її чоловіка, актора Кріса Пратта.

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32-річна донька американського актора Арнольда Шварценеггера Кетрін народила другу дитину. Елоїза Крістіна Шварценеггер Пратт з'явилася 21 травня, про що щаслива мати повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Ми так раді оголосити про народження нашої другої дочки, Елоїзи Крістіни Шварценеггер Пратт. Ми відчуваємо себе дуже благословенними й вдячними. З любов'ю, Кетрін і Кріс", — йдеться в публікації.

У подружжя вже підростає старша дочка Лайла Марія, якій за кілька місяців виповниться два роки. Крім того, у Кріса є 9-річний син Джек від шлюбу з Анною Фаріс.

Елоїза — це жіноче ім'я французького походження, що означає "знаменитий воїн". Друге ім'я Крістіна дівчинка отримала на честь своєї тітки, 30-річної Крістіни, сестри Кетрін.

Про вагітність Кетрін стало відомо у грудні 2021 року. Востаннє перед народженням доньки пару бачили на публіці 15 травня, коли вони разом гуляли Санта-Монікою.

Чутки про роман Кріса та Кетрін вперше з'явилися на початку 2018 року, після того, як їх помітили в Санта-Барбарі. За сім місяців до цього Кріс подав на розлучення з дружиною Анною Фаріс після восьми років шлюбу, пославшись на "непримиренні розбіжності". Вони просили про спільну опіку над їхнім сином Джеком, якому на той час було п'ять років.

Пізніше Кетрін і Кріса помітили на прогулянці в липні 2018 року, після чого відбулися численні сімейні тусовки зі Шварценеггерами і Праттами, звіти про які постійно з'являлися на сторінках закоханих у соцмережах. Пара не підтверджувала стосунки до грудня 2018 року та оголосила про роман лише через місяць після офіційного розлучення зірки "Вартових Галактики".

9 січня 2019 року Кріс зробив Кетрін пропозицію, а вже 8 червня вони одружилися на таємній церемонії в Монтесіто. Через 10 місяців, у травні 2020 року, мати Кетрін Марія Шрайвер повідомила, що молодята чекають на свою першу дитину.

У серпні 2020-го на світ з'явилася Лайла Марія.

Нагадаємо, позашлюбний син Шварценеггера показав усім свою матір, а також похвалився новим талантом. У Арнольда Шварценеггера п'ятеро дітей, четверо з яких народжені в законному шлюбі.