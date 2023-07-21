Сколько фруктов и ягод можно есть в день без вреда для фигуры

Фрукты и ягоды очень вкусны и полезны, но избыток даже самых полезных продуктов может навредить.

Слишком много хорошего может быть вредно, и это утверждение подходит для сезонных ягод и фруктов. Но почему? Ну, если вы едите слишком много фруктов каждый день, вы будете получать слишком много сахара и калорий, что не очень хорошо для вашей талии. Есть слишком много фруктов также вредно, потому что вы будете недополучать множество полезных микроэлементов и клетчатки. Об этом пишет Realbuzz.

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Взрослым рекомендуется есть две порции фруктов в день. Для маленьких детей рекомендуется одна порция фруктов, а для подростков – три порции. Если вы беременны, вам следует стремиться к четырем порциям, а если вы кормите грудью — к пяти порциям.

Какое количество фруктов находится в порции?

Итак, что такое порция? К примеру, одна порция, это:

один средний фрукт (например, яблоко, апельсин, банан);

два кусочка более мелких фруктов (например, абрикосы, киви, сливы);

одна чашка консервированных фруктов, четыре кусочка сухофруктов, полстакана фруктового сока, четверть средней дыни;

20 виноградин или восемь ягод клубники.

Как убедиться, что вы едите достаточно фруктов?

Возьмите в привычку перекусывать фруктами в течение дня, добавьте сухофрукты в хлопья, смешайте ягоды с молоком, чтобы сделать смузи, или добавьте немного фруктов в салат на ужин.

Могут ли фрукты помочь с потреблением клетчатки?

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В зависимости от возраста общее количество потребления клетчатки для взрослого человека составляет 30 г ежедневно. Клетчатка важна для здоровья кишечника и правильной работе ЖКТ.

Старайтесь оставлять кожуру на фруктах там, где это возможно, чтобы получить дополнительное количество клетчатки. Добавляйте чернослив в кашу по утрам, если вы страдаете от запоров.

Помните, что во фруктовом соке минимальное количество клетчатки, поэтому лучше съесть фрукт целиком, а не выпить сок. Небольшой стакан апельсинового сока содержит два апельсина, поэтому вы получаете больше калорий и сахара, но теряете клетчатку.

Какие фрукты лучше всего есть?

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Чтобы получить пользу от фруктов, старайтесь есть фрукты с низким гликемическим индексом (ГИ), так как низкий ГИ помогает поддерживать уровень энергии и стабильный уровень сахара в крови. Некоторые фрукты имеют высокий ГИ, например, арбуз. К фруктам с умеренным гликемическим индексом относятся ананас, папайя и другие тропические фрукты.

Старайтесь выбирать на перекус фрукты с низким ГИ, такие, как яблоки, бананы, груши и апельсины. Если у вас есть фрукты с более высоким ГИ, комбинируйте их с продуктами с низким ГИ. Например, вы можете добавить их во фруктовый салат, содержащий фрукты с низким гликемическим индексом, или добавить в молочные продукты,такие как йогурт или молоко.

Полезны ли сухофрукты?

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Большинство сухофруктов имеют гликемический индекс от умеренного до низкого, но содержат большое количество сахара, поэтому будьте осторожны и не ешьте их слишком много, особенно если вы следите за своим весом. Сухофрукты по-прежнему содержат клетчатку, так как в конечном итоге это те же фрукты, но высушенные. Тем не менее, поскольку они сушеный (и кажется, что их порция меньше), вы можете съедать огромные порции.

Как и в случае с любой пищей, ключом к успеху является разнообразие. Выбирайте разные фрукты и ягоды в течение дня, чтобы получить разнообразные антиоксиданты, витамины и минералы.

Напомним, диетолог-нутрициолог рассказала о том, как правильно мыть фрукты и ягоды перед тем как есть.

Ранее Фокус писал о том, что есть низкокалорийные фрукты, которые благодаря большому содержанию клетчатки, помогают худеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.