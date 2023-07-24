Беременная Рианна отправилась на ужин с годовалым сыном (фото)

Звезда сцены продолжает привлекать внимание своим стилем даже на поздних сроках беременности.

35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна, которая ждет второго ребенка, была замечена на прогулке с годовалым сыном. Дуэт мамы и малыша сфотографировали в ресторане Georgio Baldi в Лос-Анджелесе. Об этом пишет PageSix.

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Артистка барбадосского происхождения несла на руках своего сына РЗА Этельстона Майерса в укороченном топе, светлых джинсах и длинном пальто с принтом в виде 100-долларовых банкнот. РиРи дополнила свой образ черными ботинками, серебряным ожерельем, а волосы заплела в две косички. Основательница Fenty Beauty с гордостью показала свой животик, когда фотографы засняли ее около заведения итальянской кухни.

Ее малыш выглядел столь же стильно в джинсах и подходящей джинсовой куртке. Тем не менее, он, похоже, вздремнул, пока гордая мама несла в руке его черные кроссовки.

Рианна и ее возлюбленный, 34-летний американский репер A$AP Rocky, начали встречаться в 2020 году. Они объявили, что ждут первенца в январе 2022 года, а в мае того же года у них родился мальчик, которого они назвали RZA.

Рианна и A$AP Rocky с сыном на обложке Vogue Фото: Instagram/badgalriri

Затем Рианна ошеломила фанатов во время своего выступления в перерыве Супербоула в феврале этого года, сообщив, что снова беременна.

Рианна Фото: Getty

Ранее артистка рассказывала о том, как материнство полностью изменило ее жизнь.

"Это все, ты действительно не помнишь свою предыдущую жизнь, это самая сумасшедшая вещь на свете, — сказала она британскому Vogue в феврале. — Ты буквально пытаешься вспомнить это — и есть фотографии моей прошлой жизни — но чувства, желания, вещи, которые тебе нравятся, все, ты просто не отождествляешь себя с этим, потому что даже мысленно не позволяешь себе зайти так далеко".

Рианна, чье настоящее имя Робин Фенти, сказала, что первые несколько месяцев после того, как она и ее бойфренд стали родителями, были американскими горками.

"По сути, из одного человека я стала двумя. Вы входите в больницу как пара, а выходите как семья из трех человек. Эти первые дни безумны. Вы не спите. Совсем. Даже если бы хотели. Мы пришли домой, холодная индейка, никого не было. Были только мы как родители и наш ребенок. Чувак, ты по большей части зомби", — поделилась звезда сцены.

Рианна с сыном Фото: badgalriri/instagram

Ранее Фокус писал, что Рианна на поздних сроках беременности снялась в рекламе нижнего белья.