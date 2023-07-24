Алессандра Амбросио показала фигуру в прозрачном сетчатом платье

Мать двоих детей выбрала роскошный образ для вечеринки на яхте.

42-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио, получившая международную известность как ангел Victoria's Secret, продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий и видео с вечеринки с друзьям на Ибице.

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Звезда подиумов позировала в потрясающем ансамбле. Амбросио надела прозрачное сетчатое мини-платье Retrofete 'Ariel' за 33 тысячи гривен, показав свои длинные стройные ноги. Наряд, под которым было только нижнее белье телесного цвета, был украшен множеством украшений из морских ракушек, золотой отделкой и переливающимся оттенком. Золотые серьги, ожерелье и браслет завершили ансамбль красавицы.

Алессандра Амбросио Фото: Instagram @alessandraambrosio

"Сегодня вечером я слышу эхо барабанов… ИБИЦА", — написала в подписи к публикации Алессандра.

Алессандра Амбросио Фото: Instagram @alessandraambrosio

Напомним, недавно Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци на пляже во Флорианополисе. Компанию ей составил 10-летний сын Ноа Феникс Амбросио Мазур.

Ранее Фокус писал, что Александр Амбросио позировала в крошечном фиолетовом бикини на вечеринке с друзьями у бассейна в Лас-Вегасе.