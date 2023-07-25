Кейт Миддлтон "жестче", чем думают королевские поклонники, — эксперт

Кейт знает, что однажды станет королевой и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, силе и стабильности королевской семьи как института".

Королевский эксперт Валентин Лоу рассказал PageSix в недавнем интервью, что 41-летняя принцесса Уэльская "жестче", чем показывает публике.

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"Интересно, что за кулисами она гораздо более стальная, намного жестче, чем мы думаем, — сказал он. — Она симпатичная женщина, красиво одевается, мило улыбается, занимается довольно бесспорной благотворительностью. Многие могут подумать, что она слегка вялая".

Лоу сказал, что один из примеров жесткости принцессы Уэльской произошел после громкого интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года.

Тогда Меган Маркл поделилась, что у нее были мысли о самоубийстве во время ее краткого пребывания в качестве работающего члена королевской семьи. 38-летний герцог Сассекский также намекнул, что монархия стала завидовать Маркл, увидев, насколько она популярна во время первого турне пары по Австралии.

Принц Гарри и Меган Маркл на интервью в 2021 Фото: Скриншот

Герцогиня Сассекская также утверждала, что Миддлтон была той, кто заставил ее плакать из-за платьев цветочниц на свадьбе с Гарри в 2018 году, а не наоборот, как сообщалось ранее.

Дворец ждал, пока интервью выйдет в эфир в Великобритании, чтобы дать ответ, и Лоу говорит в новой главе для издания в мягкой обложке своей книги "Придворные", что королевская семья разделилась во мнениях относительно того, как реагировать.

"Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство, — говорится в заявлении. — Несмотря на то, что некоторые воспоминания могут различаться, к ним относятся очень серьезно, и семья будет обсуждать их в частном порядке".

Лоу сказал, что Жан-Кристоф Грей, недавно назначенный личный секретарь принца Уильяма, придумал памятную фразу "воспоминания могут различаться" в заявлении, подразумевая, что Дворец не согласен с тем, что произошло.

"Были некоторые люди в других [королевских] домах, которые чувствовали, что это вызовет неприязнь к Гарри и Меган, сильно пострадает и просто сохранит всю неприятность. Но именно Кейт действительно выступила с сильным аргументом", — отметил он, добавив, что мама троих детей хотела, чтобы эта строчка осталась в заявлении, чтобы версия событий Маркл и Гарри не была принята за правду.

Эксперт сказал, что Миддлтон прекрасно осознает, что "однажды она станет королевой", и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, силе и стабильности королевской семьи как института".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям не ел неделю перед скандальным интервью принца Гарри Опре Уинфри.