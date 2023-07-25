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Кейт Миддлтон "жестче", чем думают королевские поклонники, — эксперт

Владислава Присяжнюк
Фото: Getty | Кейт Миддлтон

Кейт знает, что однажды станет королевой и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, силе и стабильности королевской семьи как института".

Королевский эксперт Валентин Лоу рассказал PageSix в недавнем интервью, что 41-летняя принцесса Уэльская "жестче", чем показывает публике.

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"Интересно, что за кулисами она гораздо более стальная, намного жестче, чем мы думаем, — сказал он. — Она симпатичная женщина, красиво одевается, мило улыбается, занимается довольно бесспорной благотворительностью. Многие могут подумать, что она слегка вялая".

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Лоу сказал, что один из примеров жесткости принцессы Уэльской произошел после громкого интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года.

Тогда Меган Маркл поделилась, что у нее были мысли о самоубийстве во время ее краткого пребывания в качестве работающего члена королевской семьи. 38-летний герцог Сассекский также намекнул, что монархия стала завидовать Маркл, увидев, насколько она популярна во время первого турне пары по Австралии.

Принц Гарри и Меган Маркл на интервью в 2021
Фото: Скриншот

Герцогиня Сассекская также утверждала, что Миддлтон была той, кто заставил ее плакать из-за платьев цветочниц на свадьбе с Гарри в 2018 году, а не наоборот, как сообщалось ранее.

Дворец ждал, пока интервью выйдет в эфир в Великобритании, чтобы дать ответ, и Лоу говорит в новой главе для издания в мягкой обложке своей книги "Придворные", что королевская семья разделилась во мнениях относительно того, как реагировать.

"Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство, — говорится в заявлении. — Несмотря на то, что некоторые воспоминания могут различаться, к ним относятся очень серьезно, и семья будет обсуждать их в частном порядке".

Лоу сказал, что Жан-Кристоф Грей, недавно назначенный личный секретарь принца Уильяма, придумал памятную фразу "воспоминания могут различаться" в заявлении, подразумевая, что Дворец не согласен с тем, что произошло.

"Были некоторые люди в других [королевских] домах, которые чувствовали, что это вызовет неприязнь к Гарри и Меган, сильно пострадает и просто сохранит всю неприятность. Но именно Кейт действительно выступила с сильным аргументом", — отметил он, добавив, что мама троих детей хотела, чтобы эта строчка осталась в заявлении, чтобы версия событий Маркл и Гарри не была принята за правду.

Эксперт сказал, что Миддлтон прекрасно осознает, что "однажды она станет королевой", и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, силе и стабильности королевской семьи как института".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям не ел неделю перед скандальным интервью принца Гарри Опре Уинфри.