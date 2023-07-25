Кара Делевинь стала героиней сентябрьского выпуска ELLE UK

Звезда подиумов в интервью журналу рассказала о своей возлюбленной и своем трезвом образе жизни.

30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь появилась на обложке сентябрьского номера ELLE UK. В откровенном интервью глянцу знаменитость рассказала о своих чувствах к подруге Минке, а также поделилась подробностями своей трезвой жизни после курса терапии.

Знаменитость позировала на обложке в черном лифчике, подходящем кардигане и полупрозрачной черной юбке. Ее волосы были растрепанны, а высокие носки и расстегнутые массивные черные ботинки завершили ансамбль Делевинь.

В беседе с журналом Кара поделилась несколькими редкими комментариями о своих отношениях, рассказав о Минке, настоящее имя которой Лия Мейсон.

"Моя девушка действительно замечательная, она познакомила меня со многими вещами и людьми. Находясь в этих отношениях, у меня так много всего произошло одновременно, что сделало меня такой счастливой и довольной тем, кто я есть", — сказала Кара.

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Кара подтвердила свои отношения с возлюбленной в прошлом году. С тех пор они старались держаться вдали от публичных взглядов. Супермодель, которая в 2020 году объявила себя пансексуалом, сделала откровенное признание Vogue в августе прошлого года.

"Более того, я тогда просто решила выложить карты на стол и сказать: "Смотрите, я влюблена, я влюблена в того, в кого я влюблена, — поделилась она. — Мне надоело стыдиться того, кого я любила и кем я была. Так что для меня это было больше похоже на то, что любовь есть любовь, и мы должны иметь возможность любить того, кого хотим".

Кара также рассказала о своем пути к трезвости и о том, как изменение образа жизни повлияло на нее.

"Это было нелегко, но никогда не было моментов, когда я сомневалась в этом. Это стоило каждой секунды. Я просто не знаю, что мне нужно, чтобы отказаться от всего, что есть сейчас. Я стабильна. Я стала спокойнее, — отметила супермодель. — Раньше я не могла доверять самой себе. Я постоянно сомневалась в себе. Было много тревоги и беспокойств. Однако теперь я просто чувствую себя свободной от этого".

Знаменитая модель рассказала, что "почувствовала облегчение" после публичного признания о своей борьбе и терапии.

"Долгое время мне казалось, что я многое скрывала от людей, которые смотрели на меня снизу вверх. Наконец-то я чувствую, что могу быть полностью свободной и открытой с поклонниками и с самой собой", — подчеркнула звезда.

Весной этого года Делевинь начала возвращаться в светскую жизнь после серьезного нервного срыва, за которым ее поклонники могли наблюдать в прошлом году, когда она в аэропорту вела себя настолько неадекватно, что ее даже не пустили на борт частного самолета. Родственники девушки тоже были обеспокоены ее состоянием, а сама Кара позже объяснила, что о себе дали знать постоянные рабочие нагрузки.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

В настоящее время Кара сосредоточена на своей фертильности, поскольку хотела стать матерью с 16 лет. Она пока не планирует заводить ребенка, но будет предпринимать шаги, чтобы заморозить свои яйцеклетки.

Напомним, Кара Делевинь вышла на красную дорожку Met Gala 2023 в образе Карла Лагерфельда.

Ранее Фокус писал, что Кара Делевинь пришла на Coachella со своей девушкой.