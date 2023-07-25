Лорен Санчес поделилась фотографией Джеффа Безоса без рубашки
Будущая невеста миллиардера явно наслаждается отдыхом с возлюбленным.
Будущая жена американского предпринимателя и миллиардера Джеффа Безоса, 53-летняя журналистка Лорен Санчес опубликовала в своем Instagram фотографию возлюбленного.
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На снимке основатель Amazon поднимается по трапу своей невероятной суперяхты за 500 миллионов долларов после того, как освежился в океане. На нем не было ничего, кроме пары черно-белых плавок с изображением пальмы и нескольких браслетов из бисера на запястье.
"Мне кажется, или на улице жарко?", — подписала бывшая ведущая новостей фотографию, на которой было подчеркнуто мускулистое телосложение ее бойфренда-миллиардера.
В комментариях звездные друзья написали много восторженных комментариев к снимку. Крис Дженнер просто оставила несколько смайликов в виде огоньков, а стилист Рэйчел Зои написала: "Я ❤️ тебя".
Пал Либерти Мэдисон считает, что Санчес помогает Безосу оставаться в форме: "Ты изменила его жизнь". Шеф-повар Пенни Давиди дополнил: "Люблю это. Вы сохраняете его молодым и подтянутым".
Ее последний пост был опубликован через два месяца после того, как зарубежные СМИ сообщили, что Безос задал Санчес заветный вопрос с обручальным кольцом стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов.
Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.