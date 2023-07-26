Кейт Миддлтон и принца Уильяма просят "держать принца Джорджа подальше от принца Гарри"

Биограф Анжела Левин настоятельно рекомендует предотвратить негативное влияние дяди на наследника престола.

Королевская семья пытается "держать принца Джорджа подальше от принца Гарри". Об этом пишет OK! Magazine.

Принцу Уильяму и принцессе Кэтрин настойчиво посоветовали держать своего старшего сына, 10-летнего принца Джорджа, подальше от его дяди, скандального принца Гарри.

Бывший биограф герцога Сассекского, Анджела Левин, предупредила членов королевской семьи, чтобы они держали Джорджа, второго в очереди на престол, от младшего брата принца Уильяма.

"Кейт и Уильям здесь, чтобы помочь ему [Джорджу]", — сказала Левин. "Но его нужно держать подальше от негативного влияния Гарри".

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Принц Гарри Фото: Getty

В мемуарах "Запасной" Гарри подробно рассказал о своем опыте детства во дворце, а также о своих страхах относительно принцессы Шарлотты и принца Луи, которые вырастали "запасными" для Джорджа.

"Я все еще чувствую ответственность, зная, что из этих трех детей по крайней мере одна история закончится, как моя, запасной. И это больно, это меня волнует", — написал он в своей книге, вспоминая детей Уильяма и Кейт, 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, принц и принцесса Уэльские вряд ли помирятся с герцогами Сассекскими.

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