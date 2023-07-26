Кевина Спейси признали невиновным по делу о сексуальных домогательствах

Актер был обвинен в сексуальных преступлениях против четырех мужчин в период с 2001 по 2013 год, но присяжные единогласно оправдали его. В конце заседания он заплакал.

64-летний голливудский актер Кевин Спейси был оправдан по обвинению в сексуальных домогательствах по отношению к четырем мужчинам. Об этом пишет Telegraph.

Звезда фильмов "Красота по-американски", "Обычные подозреваемые" и "Карточный домик" был признан невиновным в девяти сексуальных преступлениях против четырех заявителей в период с 2001 по 2013 год. После почти 12 часов обсуждения присяжные Королевского суда Саутварка оправдали его по всем пунктам обвинения.

У актера были слезы на глазах, когда зачитывался приговор, а позже он кивнул присяжным, когда они покидали зал суда. Глубоко вздохнув в зале суда, Спейси приглушенным голосом поблагодарил охранника и получил похлопывание по спине от своей команды юристов.

Во время судебного разбирательства прокурор Кристин Эгнью К.С. обвинила Спейси в использовании своего положения "золотого мальчика лондонской театральной сцены", чтобы делать то, что он хотел, уверенная, что его предполагаемым жертвам не поверят.

Напомним, в мае прошлого года американском актеру театра и кино Кевину Спейси было предъявлено пять обвинений в сексуальном насилии, в которых говорилось о нападении на трех мужчин в период между 2005 и 2013 годами. Хотя Спейси не признал свою вину, в ноябре 2022 года Королевская прокуратура выдвинула еще семь обвинений, связанных с рядом сексуальных насилий против одного мужчины между 2001 и 2004 годами.

Также Фокус писал, что Кевин Спейси должен выплатить 31 миллион долларов создателям "Карточного домика".