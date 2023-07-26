Джереми Реннер стал владельцем бренда водки Sweet Grass

Актер поднимает бокал за свое выздоровление после почти трагической аварии со снегоуборочной машиной.

52-летний актер Джереми Реннер, который едва не умер восемь месяцев назад, попав под снегоуборочную машину, поделился публикацией в Instagram и рассказал о приобретении алкогольного бренда Sweet Grass Vodka.

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"Я так благодарен за прогресс, которого я добился с начала этого года, что позволило мне продвинуться вперед с моим интересом к водке Sweet Grass, — пишет звезда "Соколиного глаза" в своем посте. — Их миссия основана на сообществе и обмене опытом, поэтому, как только я попробовал это, я понял, что хочу стать его частью".

Реннер завершает пост, написав: "Я с нетерпением жду новых начинаний".

Картофельная водка, произведенная в Чарльстоне, продается по цене 26 долларов в магазинах Флориды, Джорджии, Иллинойса, Южной Каролины и Теннесси, а также доступна для покупки в Интернете по всей стране.

"Мы рады поделиться новостью о том, что @jeremyrenner стал владельцем водки Sweet Grass. От нашего генерального директора Джаррода Свангера: "Мы так благодарны за то, что разделили право собственности на наш бренд с тем, кто разделяет нашу страсть и видение создания лучшей водки на планете", — говорится в Instagram-аккаунте алкогольного бренда.

Напомним, более 30 костей в теле Реннера были сломаны в результате несчастного случая, который произошел 1 января на его ранчо. Актер пытался спасти племянника и остановить снегоуборочную машину, которая внезапно начала движение. Но его затянуло под гусеницы и переломало кости.

Также Фокус писал, что когда Джереми Реннер был в больнице, он успел написать прощальное письмо для своей семьи. Он не знал, выживет ли после очередной операции, так что решил попрощаться со всеми, кто ему дорог.