Дженнифер Лопес в укороченном топе отправилась в магазин антикварной мебели (фото)

Недавно Джей Ло и ее супруг Бен Аффлек приобрели новую недвижимость — особняк в Беверли-Хиллз стоимостью почти 61 миллион долларов.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свой пресс в стильном образе. Жену Бен Аффлека заметили в поисках мебели в антикварном магазине Big Daddy's Antiques для нового жилья. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость подчеркнула свой подтянутый живот в укороченном белом топе, дополнив образ мешковатыми рваными джинсами и серо-белыми кроссовками. У нее также была крошечная сумочка Jacquemus, которую она носила через плечо, а в руках Джей Ло несла свой мобильный телефон.

Что касается гламура, она выглядела скромно: влажный нюдовый макияж с тугим пучком на макушке. В качестве аксессуаров основательница Delola выбрала золотое ожерелье с круглым кулоном и серьги-кольца. У актрисы также был массивный золотой браслет-цепочка, широкий браслет-манжет и несколько колец.

Магазин, в который отправилась Лопес, представляет собой складское помещение, предлагающее винтажную, репродукционную и изготовленную на заказ мебель. Кажется, ее сопровождал дизайнер, который помогает звезде обустраивать роскошный особняк в Беверли-Хиллз.

В свои 54 года Дженнифер выглядит превосходно, во многом благодаря регулярным тренировкам. Неделю назад ее заметили около спортзала, однако Лопес была явно не в духе и выругалась в адрес назойливых папарацци.

Также Фокус писал о первой годовщине бракосочетания Джей Ло и Бена Аффлека.