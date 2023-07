В королевской семье Великобритании практически все имеют особые прозвища для своих вторых половинок.

Раскрыто дерзкое прозвище принца Уильяма для Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

Том Куинн, автор книги "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", рассказал, что, "как и все пары" во дворце, Уильям и Кэтрин используют прозвища, чтобы обращаться друг к другу.

Принцесса Уэльская называет своего мужа "малыш", а у принца есть несколько прозвищ для Кейт, в том числе "Бэбикинс" и "Герцогиня Дулиттл", что, по некоторым данным, не так мило, как звучит.

Сообщается, что псевдоним был вдохновлен побуждением к тому, что покойная королева говорила Кейт, что она не имела полной карьеры до того, как вышла замуж за Уильяма в 2011 году.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В частности, принцесса Уэльская называет будущего короля Великобритании "Большим Вилли" и "лысым" из-за отсутствия у него волос.

Источник в книге также утверждает, что когда Уильям "зол" на Кейт, он называет ее "любимая" с "признаками раздражения", которые можно обнаружить в его тоне.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям выстраивают крепкий бренд своей семьи.

Также Фокус писал о причине, почему принцесса Уэльская носит "дешевые" аксессуары.