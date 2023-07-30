Джонни Деппа заметили с тростью после травмы ноги (фото)

Голивудская звезда сломал лодыжку во время продвижения своего фильма "Жанна Дюбарри" на Каннском кинофестивале в июне.

60-летний американский певец и актер Джонни Депп был замечен с тростью. Звезда прибыл в Бостон для выступления со своей группой The Hollywood Vampires, которое изначально перенесли из-за его травмы лодыжки. Об этом пишет PageSix.

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Звезда серии фильмов "Пираты Карибского моря" улыбался, несмотря на то, что использовал трость для передвижения.

Депп был одет в черно-белый клетчатый блейзер большого размера с клетчатым жилетом на пуговицах и белой футболкой под ним. Он сочетал образ с серыми брюками и белой банданой с черепом, спрятанной в кармане. Актер также дополнил аутфит многослойными ожерельями, завершив свой наряд синей шляпой и солнцезащитными очками.

Как известно, голливудский актер сломал лодыжку во время продвижения своего последнего фильма "Жанна Дюбарри" на Каннском кинофестивале. Травма усугубилась, когда Джонни выступил на специальном шоу, чтобы почтить память своего друга-гитариста Джеффа Бека. Из-за его состоянии концерты Hollywood Vampires пришлось отметить.

Группу Hollywood Vampires в 2012 году основали Элис Купер, Джонни Депп и Джо Перри. Они хотели возродить дух и атмосферу "The Hollywood Vampires" — знаменитого клуба, существовавшего в 1970-х годах, который посещали Кит Мун, Джон Леннон, Ринго Старр и прочие легенды рок-музыки.

Также Фокус писал, что Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля.