50-летняя Кейт Бекинсейл примерила стрипы и костюм кролика Playboy (фото)

Актриса разрушает все стереотипы о 50-летних.

Британская актриса Кейт Бекинсейл знает толк в праздниках и вечеринках, поэтому вряд ли кого удивил размах, с которым она отметила свое 50-летие 26 июля. Не успев отпраздновать юбилей, она отправилась на день рождения к другу, Оливеру Глисе, устроившему не менее яркую вечеринку, где все гости были одеты в стиле кроликов из Playboy.

На снимках Кейт позирует в черных стрипах (специальная обувь на высоком каблуке и высокой платформе, которая предназначена для исполнения стриптиза), черном боди, с белым воротником и кроличьих ушках. Особое внимание обращают на себя порванные капроновые колготки.

Рядом с Бекинсейл – две ее подруги. Одна – в образе розового кролика, а вторая в белом парике, белом платье с портупеями, высоких сапогах-стрипах черного цвета, а ее руки и ноги полностью разрисоваы татуировками.

Сам именинник тоже примерил костюм розового кролика и опубликовал несколько более ярких снимков, на которых была и Кейт.

Несколькими днями ранее Бекинсейл поделилась видеокадрами своей вечеринки по случаю 50-летия, на которую она пригласила Деми Мур с дочерьми и Деми Ловато, а также рэперов и других представителей шоу-бизнеса из числа друзей. Актриса была неотразима сначала в сверкающем боди, а затем в красном бархатном платье и вовсю наслаждалась компанией и праздником.

В свой день рождения актриса вместе с мамой пошла в каракоке-бар, показав подписчикам, как развлекалась в компании самого родного человека.

Ранее Фокус писал, что Кейт Бекинсейл рассказала о смерти своего любимого кота.