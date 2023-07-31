Принц Уильям и Кейт Миддлтон не останутся в замке Балморал во время отпуска: в чем причина

Балморал – любимое поместье Елизаветы II, где она провела свои последние дни.

После того как король Чарльз III взошел на трон после смерти своей матери Елизаветы II, он сохранил ее традицию собирать в шотландском замке Балморал своих родственников во время летних отпусков. К ним с Камиллой туде приезжают члены большой семьи, и принц и принцесса Уэльские со своими тремя детьми не стали исключением. Однако в отличие от других членов королевской семьи, Кейт и Уильям не остаются в замке Балморал на ночь. Как пишет Hello, этому есть вполне логичное объяснение.

На территории обширного замка у супругов есть собственный дом, известный как Там-На-Гар. Его принцу Уильяму подарила прабабушка, королева-мать до того, как скончалась в 2002 году.

Об этом доме известно немного, еще меньше его фотографий. Это скромный коттедж с тремя спальнями, так что вполне вероятно, что принц Луи и принц Джордж будут спать в одной комнате. По словам инсайдеров, Кейт и Уильям раньше уже приезжали сюда с детьми. Они любят этот дом за то, что он спрятан от любопытных глаз, и здесь вся семья может побыть в уединении, не переживая, что за ними будут охотиться папарацци

Поместье Балморал площадью 50 000 акров включает в себя 150 зданий, а Там-На-Гар расположен в непосредственной близости от Биркхолла, резиденции короля Чарльза и королевы Камиллы в Балморале, где они уединились во время пандемии коронавируса.

Ранее Фокус писал, что принцу Джорджу подарили красивейший луг на территории Румынии, однако там 10-летний первенец принца и принцессы Уэльских не был еще ни разу.