Диетологи назвали 5 лучших добавок, которые помогут продлить жизнь

Эти добавки способствуют здоровому старению, а при регулярном приеме могут даже продлить вашу жизнь.

Если вы хотите прожить долгую жизнь, то можете освоить определенные привычки, которые могут повысить шансы на достижение этой цели. Физическая активность, отказ от курения, поддержание активности мозга и здоровое, сбалансированное и разнообразное питание помогут вам в стремлении дожить до золотых лет. Сформировав эти привычки, добавьте некоторые добавки к вашему рациону, это также будет способствовать более долгой и здоровой жизни. Об этом пишет Eat This, Not That.

Только лишь прием этих добавок не позволит дожить до 100 лет, однако добавление их в рацион увеличит ваши шансы. Диетологи назвали 5 главных добавок, которые следует принимать людям, если они хотят прожить более долгую жизнь.

Астаксантин

Фото: Freepik

"Астаксантин должен быть в поле зрения, когда речь идет о здоровом старении (ключевая часть долгой жизни)", — делится Элизабет Шоу, зарегистрированный диетолог. Это питательное вещество содержится в мясе розовых морепродуктов, таких как лосось и ракообразные (например, омары, крабы и креветки), и на самом деле поступает из пищи, которую едят эти виды. "К сожалению, мы не едим рекомендуемое количество морепродуктов, чтобы удовлетворить желаемое потребление, чтобы воспользоваться преимуществами, которые предлагает астаксантин, поэтому добавка может стать лучшим вариантом", — объясняет Шоу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Наука показывает, что это питательное вещество помогает поддерживать здоровье кожи, мышц и глаз, укрепляет иммунную систему. Шоу также объясняет, что "учитывая его звездное антиоксидантное действие, [астаксантин] помогает бороться со свободными радикалами в вашем теле, которые со временем могут привести к хроническим заболеваниям и нанести вред вашему здоровью". Исследования показывают диапазон от 2 до 12 миллиграммов в день, а исследование 2014 года показало, что эффективными являются всего 3,6 миллиграмма астаксантина в день.

Омега-3 жирные кислоты

Фото: Freepik

Омега-3 жирные кислоты DHA и EPA в основном содержатся в рыбе и морепродуктах. К сожалению, большинство людей едят недостаточно рыбы и морепродуктов, в результате чего испытывают недостаток этих ключевых полезных жиров.

"Было доказано, что омега-3 помогают поддерживать здоровое кровяное давление и здоровый уровень триглицеридов", — говорит Лорен Харрис-Пинкус. Она добавляет, что "люди с более высоким потреблением DHA и EPA, как правило, имеют более низкий риск сердечного приступа, поэтому прием добавок омега-3 может увеличить продолжительность жизни (за счет снижения риска ранней смерти)".

Коллаген

Добавки коллагена стали популярными в вопросе уменьшения образования морщин и других признаков старения. Но эта добавка может также повлиять на здоровье суставов и их подвижность. Кэти Пайпер, зарегистрированный диетолог, говорит: "Поддержание здоровья наших суставов снижает риск падений, основной причины смерти, связанной с травмами, среди взрослых в возрасте 65 лет и старше".

Добавки коллагена могут быть эффективными для уменьшения боли и скованности в суставах, а также для улучшения подвижности. Выработка коллагена уменьшается с возрастом, поэтому добавки могут быть полезны.

Витамин D

Фото: Getty Images

Известный как "витамин солнца", витамин D является ключевым питательным веществом для людей, которые хотят прожить долгую жизнь. "Дефицит витамина D связан с возрастными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенерация", — рассказывает Майя Ибаа Оуейчек, дипломированный диетолог.

Согласно данным, опубликованным в базе данных Национального института здоровья, от дефицита витамина D страдают примерно 42% населения США. По словам Оуейчек, устраняя дефицит, люди могут "снизить риск заболеваний и потенциально жить дольше".

L-эрготионеин

Эрготионеин — диетическая антиоксидантная аминокислота, которая содержится во многих грибах. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это соединение может предотвращать или смягчать хронические болезни. Некоторые эксперты называют это соединение "витамином долголетия", благодаря всем потенциальным преимуществам, с которыми оно связано, поэтому неудивительно, что эрготионеин находится в списке лучших добавок для продления жизни.

Некоторые данные подтверждают, что потребление эрготионеина может быть связано с увеличением продолжительности жизни, снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением риска ранней смерти.

Напомним, секрет долгой жизни раскрыт — нужно есть правильные продукты, которые продлят вашу молодость и укрепят здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что большинство людей мечтает о том, чтобы жить дольше. И такой шанс есть, если знать некоторые секреты питания.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.