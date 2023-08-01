Синди Кроуфорд воссоздала культовую рекламу Pepsi 1992 года (видео)

Правда на этот раз звезда подиумов использует не газировку. Вместо этого она подходит к бару, чтобы выпить ледяную маргариту Casamigos.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд воссоздала свою культовую рекламу газировки Pepsi 90-х в музыкальном видео на песню TikTok с рейтингом X "One Margarita". Короткий ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, сообщив, что полное видео выйдет 1 августа.

Ролик начинается с того, что супермодель подъезжает к историческому клубу фламенко El Cid в Лос-Анджелесе на старинном спортивном автомобиле. Когда она встает с пассажирского сиденья и с важным видом направляется к бару, все оборачиваются, чтобы мельком увидеть Кроуфорд в той же белой майке и джинсовых шортах, которые она носила в рекламе Pepsi 1992 года.

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Один из барменов протягивает брюнетке маргариту, приготовленную из текилы Casamigos. Алкогольным брендом владеет ее муж Рэнди Гербер. Конечно же, она выпивает коктейль залпом, прежде чем комик That Chick Angel толкает ее на землю, и начинается бит вирусной песни.

Энджел, чье настоящее имя Энджел Лакета Мур, во вторник выпустит полное видео, снятое Джейком Уилсоном и спродюсированное Люком Андерсоном. В нем также участвует рэпер Saucy Santana.

Оригинальная реклама Pepsi 1992 года

Напомним, в 2021 году, почти 30 лет спустя, Синди уже повторяла культовый образ ради благой цели. Тогда знаменитость собирала средства для Американской семейной детской больницы в Мэдисоне, штат Висконсин.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд следует тренду на Barbiecore.