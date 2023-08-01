Cестра Джо Байдена поддержала политические амбиции Меган Маркл

Пока что конкретных заявлений о своих политических намерениях Меган не делала, но, как показали опросы, теперь ей можно об этом всерьез подумать.

Политические амбиции жены принца Гарри Меган Маркл могут вспыхнуть с новой силой после того, как сестра президента Байдена Валери Байден Оуэнс, политическая активистка, заявила, что поддержала бы ее как потенциального кандидата в Белый дом. Кроме того, герцогиня Сассекская возглавила опрос среди демократов, где спрашивали, за каких женщин они будут голосовать, пишет Daily Mail.

Меган в электоральных симпатиях сейчас наравне с вице-президентом Камалой Харрис и опережает бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее Валери говорила, что у жены принца есть все шансы стать даже президентом.

Когда Маркл вместе с мужем переехала в Калифорнию, ходили слухи, что бывшая актриса может баллотироваться на политическую должность, например, на пост губернатора Калифорнии. Ранее на этом посту были герой боевиков и бодибилдер Арнольд Шварценеггер, а также актер Рональд Рейган, который потом и вовсе стал президентом США.

О том, что герцогиня Сассекская может в будущем баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, говорил в своем время и бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл. Он считает, что другим не следует недооценивать Маркл из-за ее амбиций и голливудских связей.

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В свою очередь эксперты по изучению общественного мнения в США после обнародования результатов опросов среди демократов заявили, что тот факт, что Меган даже предлагается в качестве возможности, показывает, что "выбор, который есть у демократов, невелик".

Не поддерживает ее и нынешний президент Джо Байден. К такому выводу СМИ пришли после того, как глава Белого дома отказался взять на борт Air Force One герцогов Сассекских, когда возвращался домой после государственных похорон королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года. Кроме того, первая леди США Джилл Байден не будет на "Играх непокоренных", хотя она посещала их ранее.

Ранее Фокус писал о том, что Меган и Гарри решили купить новый дом, однако потенциальные соседи пары не в восторге от их намерений. Также мы рассказывали о ссоре Сассексов и Бекхэмов.