Меган Фокс показала очередную пляжную фотосессию в белом мини-платье

Меган Фокс намочила одежду для очередной сексуальной пляжной фотосессии.

37-летняя американская актриса и модель, а также мать троих детей Меган Фокс снова порадовало своих поклонников откровенным контентом. Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий в бикини, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру.

Звезда "Трансформеров" была в белом платье на тонких бретелях с необработанными краями, которое после промокания стало полупрозрачными. Красавица-брюнетка показала несколько сексуальных фото, позируя с дымчатым макияжем глаз и розово помадой. Над макияжем работала известная визажист Дженна Кристина.

Фокс подписала горячие кадры, снятые Сибель Леви: "Предлагаю уроки серфинга. Ссылка в био". К сожалению, на данный момент в биографии профиля нет ссылки, поэтому ее подписчикам придется подождать, прежде чем они присоединятся к ней на пляже.

"Ты прекрасно осознаешь, что это незаконно, так хорошо?" — спросил один из подписчиков звезды.

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Меган Фокс весь июль публиковала в Instagram откровенные фотографии. На прошлой неделе многодетная мама позировала на пляже в сетчатом прозрачном платье с длинными рукавами и огромным декольте.

Также Фокус писал, что Меган Фокс позировала в джунглях в микроскопическом зеленом бикини от итальянского бренда Oseree за $230.