Дело не в еде: 6 причин, по которым вы не можете избавиться от жира на животе

Выявите подлые маленькие привычки, которые мешают вам похудеть и избавиться от ненавистного живота. Ведь проблема не только в том, что вы едите.

Растопить нежелательный жир на животе может быть самой сложной частью похудения. Брюшной жир легко накапливается и обычно уходит последним. Если вы, казалось бы, делаете все правильно: соблюдаете диету, занимаетесь спортом, но жир на животе все еще не сдвинулся с места, пришло время выявить привычки, которые отдаляют вас от прогресса. Личный тренер Виктория Брэйди и диетолог Лиза Янг назвали наиболее распространенные причины, по которым вы не теряете жир в области живота. Если вы заметили какие-либо из этих привычек в своей повседневной жизни, пришло время избавиться от них как можно скорее. Об этом пишет Eat This, Not That.

Вы находитесь в постоянном стрессе

Хронический стресс может привести к повышению уровня кортизола, что связано с повышенным накоплением жира на животе, объясняет Брейди. "Стресс также может привести к эмоциональному перееданию или неправильному выбору продуктов, препятствуя усилиям по снижению веса", — отмечает она.

Необходимо найти продуктивные способы справляться со стрессом и, следовательно, избегать переедания, которое часто им спровоцировано. Некоторые примеры включают такие занятия, как медитация, работа с дыханием, йога или физические хобби, которые вы любите больше всего, например, езду на велосипеде или прогулку с щенком.

Вы недостаточно спите

"Недостаточный или некачественный сон может нарушить гормональный баланс, влияя на регуляцию аппетита и обмен веществ", — говорит нам Брейди. "Недостаток сна также связан с повышенной тягой к сладкой и высококалорийной пище". Кроме того, Янг отмечает, что этот гормональный дисбаланс способствует накоплению жира в области живота.

Получение достаточного количества качественного сна должно быть главным приоритетом. Вашей целью должно быть семь-восемь часов спокойного сна каждую ночь. "Создайте постоянный график сна, создайте расслабляющий режим перед сном, отключив все гаджеты от сети за час до сна, и убедитесь, что среда, в которой вы спите, способствует качественному сну", — предлагает Брейди.

Вы ведете малоподвижный образ жизни

Помимо того, что это верный способ набрать жир на животе, исследования показывают, что малоподвижный образ жизни может буквально убить. "Ведение малоподвижного образа жизни с минимальной физической активностью может замедлить метаболизм и снизить расход калорий", — говорит Брейди. "Недостаток упражнений снижает способность организма сжигать жир, в том числе жир на животе".

Решить эту проблему просто. Установите напоминания на своем телефоне, которые будет напоминать вам, когда вставать и двигаться в течение дня — никаких оправданий! Так легко увлечься работой, просмотром телешоу или даже интересной книгой, но вы окажете большую услугу своему здоровью и животу, добавляя больше движения в свой день.

"Включите упражнения с отягощениями, такие как поднятие тяжестей. Наращивание мышечной массы может ускорить метаболизм и помочь сжечь больше калорий, включая жир на животе", — предлагает Брейди. Она добавляет: "Занимайтесь регулярными аэробными упражнениями, такими как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание, чтобы увеличить расход калорий и способствовать общей потере жира, в том числе брюшного жира".

Вы питаетесь несбалансированно

Употребление большого количества рафинированных углеводов и обработанных пищевых продуктов, вредных жиров и добавленных сахаров не поможет вам похудеть. На самом деле, это простой способ набрать еще больше веса и жира на животе. Продукты, подпадающие под эту категорию, как правило, лишены питательных веществ, зато содержат очень много калорий.

Направьте свое внимание на сбалансированную диету и продукты, которые помогут вам растопить жир на животе и избавиться от него. Цельные, необработанные продукты, богатые питательными веществами, — это то, что вам нужно. Например, такие продукты, как яйца, овсянка, авокадо, батат, лосось, черная фасоль, смесь орехов и семян, греческий йогурт, тунец, куркума, бананы, цельнозерновой хлеб и мясо — все это отличный выбор, а пользу здоровья и стройной фигуры.

Вы перебарщиваете с коктейлями

Иногда можно выпить несколько бокалов вкусного напитка, чтобы расслабиться, но помните о том, сколько калорий вы пьете, когда заказываете свои любимые коктейли. И, согласитесь, веселье обычно не заканчивается в баре — оно продолжается поздним ужином или походом в фаст-фуд.

"Высокое потребление алкоголя затрудняет уменьшение жира на животе, поскольку [смешанные напитки и т. д.] содержат много калорий", — объясняет Янг. "Это повышает аппетит, что приводит к перееданию и ухудшает сжигание жира, поскольку организм отдает приоритет метаболизму алкоголя, а не жира в нашем теле".

На вас влияет генетика и гормональные факторы

Иногда бывает так, что жир на животе может быть не результатом вашего образа жизни и неправильных привычек, а обусловлен генетическими и гормональными факторами. "Некоторые люди, например я, имеют генетическую предрасположенность к избыточному жиру на животе", — объясняет Брейди. "Гормональный дисбаланс, такой как резистентность к инсулину или высокий уровень эстрогена, также может затруднить потерю жира на животе".

Всегда разумно проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, может ли это быть вашей проблемой и в случае чего подобрать правильный курс лечения.

