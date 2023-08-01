Топ-5 продуктов с антиоксидантами, которые защитят вашу кожу от солнца

Если вы добавите в свой рацион эти 5 продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, у солнца просто не будет шансов навредить вашей коже.

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Одна из основных задач кожи — служить защитным барьером между телом и внешней средой. Однако ультрафиолет является основным фактором стресса окружающей среды, который может проникать в кожу и высвобождать свободные радикалы, повреждающие здоровые клетки кожи и ДНК. В свою очередь, слишком долгое пребывание на солнце может привести к таким проблемам, как солнечные ожоги и спровоцировать рак кожи. Кроме того, сильные солнечные ожоги, особенно в раннем возрасте, могут увеличить риск развития меланомы. Об этом пишет EatingWell.

К счастью, есть способ противодействовать разрушительному воздействию свободных радикалов, вызванных УФ-излучением, и предотвратить возникновение этих проблем. Чтобы укрепить защитные силы вашей кожи изнутри, важно потреблять продукты, богатые антиоксидантами! Вот 5 лучших антиоксидантных продуктов, которые вы можете есть, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца.

Помидоры

Фото: Pexels

Помидоры невероятно универсальны и вкусны, а также богаты антиоксидантами, которые защищают организм от вредного воздействия солнца. По иронии судьбы, их ярко-красный пигмент содержит антиоксидант под названием ликопин, который может предотвратить покраснение кожи и солнечные ожоги.

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Чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами защиты от солнца, лучше всего готовить помидоры с небольшим количеством полезного масла, например оливкового. Добавление полезных жиров помогает вашему организму усваивать больше ликопина! Помидоры также являются отличным источником витамина С, мощного антиоксиданта и питательного вещества, защищающего кожу.

Батат

Фото: Freepik

Батат не только имеет яркую оранжевую мякоть и уникальный сладкий вкус, но и содержит мощные соединения, которые защищают вашу кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале BBA – Molecular and Cell Biology of Lipids, батат является одним из основных источников бета-каротина, антиоксиданта, который может поглощать ультрафиолет и нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов, образующихся в результате чрезмерного пребывания на солнце. Другими словами, антиоксидантные свойства батата могут уменьшить интенсивность солнечных ожогов.

Миндаль

Фото: Pexels

Миндаль является отличным источником нескольких веществ, которые питают и поддерживают кожу. Согласно статье 2021 года, опубликованной в Journal of Cosmetic Dermatology, миндаль, богатый витамином Е, полифенолами и мононенасыщенными жирными кислотами, защищает от солнечных ожогов, повышая антиоксидантные и противовоспалительные свойства кожи. Поэтому миндаль — идеальная еда для перекуса во второй половине дня, когда солнечные лучи наиболее сильные.

Лосось

Фото: Freepik

Лосось богат омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, а также содержит питательные вещества, которые могут защитить вашу кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в Nutrients, эта рыба с розовым пигментом содержит мощный антиоксидант под названием астаксантин, который при употреблении в пищу обладает солнцезащитными и противовоспалительными свойствами. В частности, астаксантин может улучшить здоровье кожи, уменьшая повреждение клеток, вызванное свободными радикалами после слишком долгого пребывания на солнце. Кроме того, доказано, что астаксантин способствует восстановлению ДНК после длительного воздействия ультрафиолета.

Красный виноград

Фото: Freepik

Виноград богат ресвератролом, мощным антиоксидантом, который может улучшить защиту вашей кожи от солнечных лучей. В исследовании 2022 года, опубликованном в Antioxidants, изучалось влияние потребления винограда на модулирование повреждения кожи, вызванного УФ-излучением. Участникам исследования было рекомендовано потреблять 2,5 чашки винограда в день в течение двух недель. В ходе исследования было обнаружено, что кратковременное употребление винограда успешно предотвращает солнечные ожоги, вызванные чрезмерным воздействием ультрафиолета.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.