В прозрачном топе и коротких шортах: Лили-Роуз Депп отправилась на свидание (фото)

Лили-Роуз Депп и ее подруга 070 Shake после обнародования своих отношений пару месяцев назад, стали чаще появляться вместе на публике.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, заметили во время свидания с возлюбленной в Лос-Анджелесе. Актрису и ее спутницу, 26-летнюю американскую певицу Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake, сфотографировали за обедом в ресторане Erewhon. Об этом пишет Daily Mail.

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Лили-Роуз Депп надела винтажный прозрачный топ с узорами и открытой спиной Jean Paul Gaultier, и крошечные белые шорты. 24-летняя звезда сериала "Идол" дополнила летний ансамбль черными ботинками и сумочкой в тон. Модель носила распущенные карамельно-светлые локоны с заколкой, удерживающей волосы сзади с одной стороны. Минимальный макияж завершил образ девушки.

Ее возлюбленная выбрала повседневный образ, надев джинсовую куртку и брюки в тон.

Напомним, в начале мая Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с начала этого года, впервые вызвала слухи об отношениях во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными личностями, она всегда старалась держать свои романы в тайне.

Знаменитый отец Лили, Джонни Депп, одобрил последние отношения дочери. По словам инсайдера, звезда "Пиратов Карибского моря" одобрил 070 Shake. Ранее он не одобрял бывших парней своей дочери.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп трогательно поздравила свою девушку с днем рождения.