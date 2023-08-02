Квентин Тарантино вернет на экраны больного Брюса Уиллиса

Режиссер хочет видеть легенду Голливуда в эпизодической роли.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который планирует последний фильм в своей карьере, хочет снять в финальной картине "Кинокритик" 68-летнего Брюса Уиллиса, предоставив тому возможность еще раз появиться на экране прежде, чем оба уйдут на покой, пишет The Daily Express.

Ранее актер и режиссер вместе работали над культовым "Криминальным чтивом", а сейчас Квентин планирует дать Брюсу небольшую роль в ленте "Кинокритик".

Квентин Тарантино и Брюс Уиллис, 1994 год Фото: Getty

По информации журналистов, Тарантино пока не обращался к семье актера, он планирует уважать их пожелания, если они скажут, что Уиллис слишком болен, чтобы принять участие, и вместо этого может включить в сюжет отрывок из одного из предыдущих фильмов актера.

Режиссер рассказал, что "Кинокритик" – фильм о порножурналисте, действие которого происходит в Южной Калифорнии 1977 года. Прототипом главного героя стал реальный кинокритик порнографического журнала, который режиссер читал, когда рос и работал продавцом торговых автоматов.

"Все остальные вещи были слишком отвратительными, чтобы их читать, но затем была эта порнографическая газета, на которой была действительно интересная страница с фильмами. Он писал о популярных фильмах и был второстепенным критиком. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком. Подумай о дневниковых записях Трэвиса. Но этот порнокритик был очень, очень забавным. Он был очень груб, знаете ли. Он матерился. Он использовал расовые оскорбления. Но его д***мо было действительно забавным. Он был чертовски груб. Он писал так, как будто ему 55, но ему было всего около 30 лет. Он умер в конце 30-х годов. Какое-то время это было неясно, но теперь я провел дополнительные исследования и думаю, что это были осложнения из-за алкоголизма", – поведал Тарантино.

На главную роль Квентин не планирует приглашать британского актера. Он отмечает, что британцы и так играют слишком много американцев.

Брюс Уиллис в прошлом году завершил свою актерскую карьеру. Это произошло после того, как ему поставили диагноз "лобно-височная деменция".

Квентин Тарантино заявлял, что к 60 годам снимет свой 10-ый фильм и уйдет из кино. В марте стало известно, что он дописал сценарий. Однако забастовка в Голливуде может привести к тому, что ранее запланированные сроки съемок сильно подвинутся.

Ранее Фокус писал, что Брюс Уиллис чуть не погиб на съемках "Крепкого орешка".