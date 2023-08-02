Джефф Безос и Лорен Санчес попали в объектив папарацци в пикантный момент (фото)

Страстную парочку сфотографировали на роскошной яхте миллиардера у побережья Капри.

59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес, были сфотографированы во время пикантного момента. Об этом пишет PageSix.

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Бывшую ведущую новостей и основателя Amazon заметили за страстными поцелуями и объятиями на борту роскошной яхты стоимостью 500 миллионов долларов на Капри, Италия. Недавно обрученная пара сначала сидела рядом друг с другом на открытом диване, а затем миллиардер "накинулся" на возлюбленную.

Безос был в белой рубашке-поло, а Санчес была в черном спортивном топе и подходящих леггинсах.

Знаменитая пара почти не выходила на берег с яхты с момента их майской помолвки. Самый богатый будущий жених в мире сделал предложение своей возлюбленной во Франции кольцом с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в колоссальные 2,5 миллиона долларов.

Также стало известно, что банковский счет 53-летней Лорен Санчес значительно увеличится с того момента, когда она официально станет женой мультимиллиардера. Она могла бы зарабатывать минимум миллион долларов за "каждый год женитьбы", рассказывает адвокат Бретт Уорд.