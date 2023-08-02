Три бывшие танцовщицы певицы Лиззо подали на нее в суд: детали иска

Кроме артистки, истицы также имеют претензии к ее хореографу Ширлин Куигли, которая тоже унижала их.

Американская певица, рэперша и актриса Мелисса Вивиан Джефферсон, больше известная публике под сценическим именем Лиззо, угодила в крупные неприятности. Сразу три бывших танцовщицы звезды – Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес – подали на нее в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив ее в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды, сообщает Daily Mail.

В иске говорится, что во время посещения одного из стриптиз-клубов в Амстердаме она "приглашала танцоров по очереди прикасаться к обнаженным исполнителям", а также "поощряла ловить фаллоимитаторы, запускаемые из вагин артисток, и есть бананы, торчащие оттуда же".

Этим не ограничилось. Девушки сообщили, что певица, вес которой 140 килограммов, оскорбила одну из них за то, что та поправилась. При этом, как известно, Лиззо продвигает себя как сторонница бодипозитива.

В другом случае истцы утверждают, что Лиззо пригласила танцоров в парижский клуб, но не упомянула, что это был бар-кабаре для обнаженных людей. Это "шокировало" танцоров, которые сказали, что ответчица "лишила их возможности не участвовать".

Также, по словам истиц, участвующих в туре певицы, ее хореограф Ширлин Куигли навязывала участникам команды свои религиозные представления и унижала их перед другими людьми. Например, она делилась "непристойными сексуальными фантазиями" и публично обсуждала девственность одной из истиц, ругая тех, у кого был добрачный секс.

"Потрясающий характер того, как Лиззо и ее команда менеджеров обращались со своими исполнителями, кажется, идет вразрез со всем, за что Лиззо выступает публично. В то время как в частном порядке она стыдит своих танцоров и унижает их способами, которые не только незаконны, но и абсолютно деморализуют", – заявил журналистам адвокат девушек Рон Замбрано.

Жалобы на возмещение всех убытков включают: враждебную рабочую среду, сексуальные домогательства, религиозные домогательства, расовые домогательства, дискриминацию по инвалидности и неспособность предотвратить или устранить домогательства. Лиззо конкретно обвиняют в дискриминации по инвалидности, создании враждебной рабочей среды, сексуальных домогательствах и неспособности решить указанные проблемы.

В качестве ответчика, кроме Лиззо, выступает и ее гастрольная компания Big Grrrl Big Touring Inc.

На скандал уже появилась первая публичная реакция. Певица Бейонсе, исполняя песню "Break my soul", исключила из текста имя певицы Лиззо. В тексте композиции есть отрывок, в котором Бейонсе перечисляет имена чернокожих артисток, включая Лиззо, Лорин Хилл, Бетти Дэвис и ее сестру Соланж Ноулз. Во время своего выступления в Бостоне звезда изменила текст, видимо, намеренно пропустив имя Лиззо.

Что касается самой Лиззо, то она пока никак не прокомментировала иск, однако в соцсети опубликовала видео отрывка концерта, где играет на флейте.

"Настоящая любовь – это не то, что ты покупаешь сам. Настоящая любовь, наконец, случается, когда ты один", – говорится в подписи.

В комментариях пользователи спрашивают артистку об иске, однако она оставила их без ответов.

Ранее Фокус писал, что Лиззо показала фигуру в бикини.