Сандра Буллок на грани расставания со своим бойфрендом

Голливудская актриса и фотограф Брайан Рэндалл вместе с 2015 года.

59-летняя американская актриса Сандра Буллок и фотограф Брайан Рэндалл на грани расставания. Об этом пишет Us Weekly.

Звезда "8 подруг Оушена" и 57-летний фотограф в 2022 году имели "период охлаждения", во время которого они жили отдельно, и теперь шансы на примирение являются "далекими", согласно источнику.

"Такое ощущение, что Сандра, возможно, надеется на какое-то чудо — что они все уладят после этого длительного периода охлаждения", — добавил инсайдер.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

С августа 2015 года оскароносная актриса, которая сейчас берет перерыв в актерской карьере, чтобы больше времени проводить с семьей, находится в романтических отношениях с профессиональным фотографом.

У пары нет общих детей, но у Буллок есть двое приемных детей — 13-летний сын Луи и 11-летняя дочь Лейла, а у Брайана есть взрослая дочь по имени Скайлар от предыдущих отношений.

В конце 2022 года сообщалось, что Брайан переехал из дома пары из-за оппозиции Сандры жениться. В феврале сообщалось, что Буллок и Рэндалл возобновили отношения после некоторого расставания.

Сандра Буллок Фото: Getty Images

Напомним, Сандра Буллок прогулялась по городу в объятиях своего агента.

Также Фокус писал о причине длительного отсутствия Сандры Буллок в публичном поле.