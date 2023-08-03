Катя Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи
Знаменитость поздравила наследника с его праздником.
39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала редкое фото 20-летнего сына Ильи. Снимком звезда экрана поделилась в своем Instagram.
Мама троих поздравила своего первенца с Днем ангела 2 августа 2023 года.
"Сегодня День ангела у Ильи. Поздравляю всех Илюш с этим праздником", — подписала семейный снимок журналистка.
На фото Катя Осадчая позирует со своим наследником Ильей от первого брака с Олегом Полищуком. Сейчас юноша живет и учится в США, а увиделась звездная семья в Варшаве, где стартуют съемки нового сезона "Голос страны".
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Сейчас украинская знаменитость замужем за ведущим Юрием Горбуновым. Они воспитывают двух общих сыновей — Даниила и Ивана. Звездная пара поженилась в 2017 после лет совместной работы на телевидении.
Время от времени Осадчая показывает наследников в своих соцсетях. Младший сын супругов родился в августе 2021 года.
Напомним, Катя Осадчая показала всех трех сыновей в честь Международного дня матери.
Также Фокус писал о прогулке Кати Осадчей и Юрия Горбунова по весеннему Киеву.