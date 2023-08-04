Меган Маркл – 42! Топ-5 знаковых нарядов герцогини Сассекской

Стиль бывшей актрисы радикально изменился с того момента, как она стала частью королевской семьи Великобритании.

4 августа Меган Маркл празднует свой день рождения. Герцогине Сассекской исполняется 42 года. Она уже сходила на романтический ужин со своим супругом, принцем Гарри, выбрав оригинальное платье в черно-белую полоску.

До того как стать частью королевской семьи Великобритании, Меган Маркл одевалась в голливудском стиле: легкие открытые платья, яркий макияж, блестящие босоножки. Но после того, как она произнесла "Да" в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года, ее стиль радикально изменился.

Фото: Getty Images

Стиль Меган Маркл до знакомства с принцем Гарри Фото: Getty Images

И это стало ясно, когда журналисты выяснили, сколько стоило ее свадебное платье от Givenchy. Это 550 тысяч долларов и их Меган потратила из собственных денег, за актерскую карьеру она заработала около 5 миллионов долларов. К слову, саму свадебную церемонию, банкет и вечеринку оплатила королевская семья.

Свадебное платье Меган Маркл Фото: Getty Images

Став герцогиней Сассекской, Меган Маркл радикально изменила стиль, начав одеваться лучших дизайнеров, которые создавали для нее простые, но элегантные образы. Но она вносила в образы немного бунтарства, так, как это случилось с ее платьем, в котором она впервые вышла в свет после рождения первенца, малыша Арчи. Обычно дамы из королевской семьи скрывали живот после родов, Меган же его подчеркнула, продемонстрировав, что вовсе необязательно в такие моменты выглядеть идеально.

Первое появление Меган Маркл после рождения Арчи Фото: Getty Images

Фокус собрал топ-5 самых знаковых нарядов Меган Маркл в ее новом статусе герцогини Сассекской.

Белое платье для выхода в свет с королевой

В июне 2018 года, почти сразу после венчания, новоиспеченная герцогиня сопровождала Ее Величество на из единственное совместное публичное мероприятие. Королева Елизавета и Меган Маркл отправились в Чешир вместе на поезде, а потом открывали мост между Ранкорном и Уиднесом.

Сдержанный наряд для выхода в свет вместе с королевой Фото: Getty Images

Сдержанный белый наряд с черным пояском стал первым сигналом того, как теперь будет выглядеть Меган: сдержанно и дорого. А образ она дополнила знаковым украшением: жемчужными серьгами, которые ей подарила королева.

Голубое платье для прощания с Великобританией

В начале 2020 года Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что в скором времени сложат с себя королевские обязанности, а 5 марта появились на ежегодной церемонии вручения премии The Endeavour Fund Awards. На церемонию Меган Маркл надела голубое платье от бренда Victoria Beckham.

Голубое платье для прощания с Великобританией Фото: Getty Images

Поклонники герцогини Сассекской посчитали, что наряд от британки Виктории Бекхэм она выбрала из патриотических чувств перед новой родиной. Но после выяснилось, что это был прощальный наряд. Ведь чета герцогов Сассекский покинула Великобританию и переехала в США.

А недавно стало известно, что Меган и Виктория Бекхэм поссорились. Герцоги Сассекские обвинили чету Бекхэм в "сливе" информации таблоидам. СМИ пишут, что Дэвид Бекхэм был в ярости после напряженного телефонного разговора.

Платье с белой аппликацией для интервью Опре Уинфри

Скандальное интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри навсегда изменило отношение к ним прочих членов королевской семьи и внесло раздор между некогда дружными братьями Гарри и Уильямом. И наряд Меган вызвал не меньший ажиотаж, чем ее слова.

Дорогой наряд для интервью Фото: Скриншот

Меган, будучи беременной, появилась в черном платье с белой аппликацией от итальянского бренда Armani за 3300 фунтов стерлингов. Образ она дополнила бриллиантовым браслетом принцессы Дианы за 17 700 фунтов стерлингов и колье за 1400 фунтов стерлингов.

Траурный наряд для прощания с королевой

19 сентября 2022 года, на похоронах королевы Елизаветы, все дамы из королевской семьи были в элегантных траурных нарядах, которые предполагали строгий дресс-код: черное платье, или костюм, шляпка с вуалью, или без, но лучше с ней, памятное украшение, имеющее отношение к покойной королеве, черные туфли и черные чулки.

Траурный образ Фото: Getty Images

Меган Маркл выбрала черное платье с кейпом от Stella McCartney и те самые жемчужные серьги, которые ей подарила Елизавета II.

Золотое платье для триумфа

17 мая Меган Маркл получала премию Women of Vision в Нью-Йорке в "золотом образе" стоимостью в недорогой автомобиль. Стоимость платья Ideal Universe от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис — 1850 долларов. Образ Меган дополнила модными "голыми" туфлями от Tom Ford за 1350 долларов и клатчем Carolina Herrera Metropolitan Insignia за 1100 долларов.

Золотое платье для триумфа Фото: Getty Images

Образ получился впечатляющим и ослепительным. Правда его после затмил скандал с папарацци, якобы преследующим такси, в котором ехали Меган, ее мать и принц Гарри.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие украшения принцессы Дианы теперь носят Меган Маркл и Кейт Миддлтон.