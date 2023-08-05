Спасательница дач и огородов: Памела Андерсон показала свое новое хобби (фото)

Актриса наслаждается спокойной жизнью в пригороде и хвастается урожаем, вырощенным на собственном огороде.

Жизнь 55-летней американской актрисы и модели Памелы Андерсон круто изменилась. Звезда "Спасателей Малибу" все реже публикует снимки с откровенных фотосессий и все чаще удивляет фанатов сельской рутиной. На этот раз Памела Андерсон похвасталась урожаем, выращенными на собственном огороде в Канаде. Об этом актриса рассказала в Instagram, опубликовав фото овощей.

Актриса похвасталась урожаем со своего огорода Фото: pamelaanderson/instagram

Стоит отметить, что актриса абсолютно рада своему новому амплуа. Она с неподдельным удовольствием демонстрирует, как ухаживает за грядками помидоров, сменив откровенный купальник на джинсы и резиновые сапоги.

На днях Памела Андерсон поделилась с подписчиками новыми снимками на ранчо, рассказав, что, наконец, чувствует себя дома.

"Девушка с острова в душе. Читать деревьям… чувствуя себя как дома" — подписала фото актриса.

Памела Андерсон позирует на фоне ранчо своей бабушки в Ванкувере Фото: pamelaanderson/instagram

На снимках звезда "Спасателей Малибу" позирует в летнем белом сарафане и зеленых резиновых собаках на фоне своего ранчо в Канаде в окружении деревьев. В руках актриса держит книгу. На ее лице умиротворенная довольная улыбка.

Напомним, 55-летняя Памела Андерсон в 2021 году продала свой роскошный особняк в Малибу почти за $15 млн, и вместе с тогдашним супругом — бывшим телохранителем Дэном Хейхерстом, переехала на ранчо своей бабушки в Ванкувере. Актриса выкупила семейный дом 30 лет назад. А Дэн руководил бригадой работников, задействованных на реставрации дома. На этом же ранчо влюбленные поженились в январе 2021 года.

"Я уехала из своего маленького городка, когда мне было чуть больше 20, ради Playboy, путешествовала по всему миру, чтобы вернуться домой – в одно из самых красивых мест на земле. Я добралась до дома целой, чудо. Я счастливица", – признавалась актриса.

Как известно, со своим последним мужем Памела Андерсон рассталась через год после свадьбы. Всего знаменитость была замужем пять раз.

У актрисы есть двое сыновей — 26-летний Брэндон Томас и 25-летний Дилан Джаггер, которых знаменитость родила в браке с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли.

В мае Фокус писал, что американскую актрису и модель Памелу Андерсон заметили на прогулке с таинственным мужчиной. Звезду сфотографировали по пути в Malibu Country Mart.