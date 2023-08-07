Диетолог назвала 5 сладких десертов, которые можно есть даже на диете

Диеты, которые что-то запрещают, не приведут вас к долговременному желаемому результату, ведь срывы в такой ситуации неизбежны. Диетолог Алина Дяченко рассказывает Фокусу, как не отказывать себе в сладком, выбирая полезные десерты.

Если вы любите сладкое и не представляете своей жизни без десерта, то не стоит отказывать себе в этом. Научитесь вписывать их в свой рацион, наслаждаясь здоровыми и полезными сладостями. Диетолог Алина Дяченко специально для Фокуса рассказывает, какие десерты вы с легкостью можете есть, даже если следите за питанием или находитесь на дефиците калорий.

Чиа-пудинг

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"Отличным вариантом десерта может быть чиа-пудинг, в составе которого молоко или йогурт, семена чиа, любые фрукты или ягоды на ваш вкус. Если вы еще тот сладкоежка, можете добавить мед или натуральный сироп, например, топинамбура, финиковый, агавы и другие", — советует диетолог.

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Чиа-пудинг не только закроет вашу потребность в сладостях, но и будет иметь полезное влияние на весь организм, ведь он способствует нормализации пищеварительной системы, снижает холестерин и укрепляет зубную эмаль.

Это тот десерт, который может каждый раз раскрываться иначе, достаточно лишь изменить один из ингредиентов. Например, вы можете его сделать на коровьем молоке, а можете на кокосовом или миндальном. Так же, каждый раз добавляя другие фрукты, вы будете получать совершенно новый полезный десерт — пюре манго, клубника, черника или банан. Также, можно иногда в чиа-пудинг добавить любимые орешки — такой вариант станет отличным питательным завтраком.

Запеченные фрукты

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"Запеченные яблоки или груши с творогом, орехами, сушеными фруктами... Когда десерт уже готов, можно также добавить немного меда или сиропа перед подачей", — говорит Алина Дяченко.

Фрукты — сладкие, поэтому являются отличной альтернативой магазинным сладостям. Однако, если вам надоели свежие фрукты и хочется чего-то вкусненького, попробуйте их запечь. Запеченные яблоки, груши или персики на вкус сильно отличаются от свежих. Вы можете добавить к ним кусочек любимого сыра, орешки, семечки и полить жидким медом. А можете запеченные фрукты соединить с белым йогуртом и получить натуральный сладкий десерт, который не навредит вашей фигуре и удовлетворит потребность в сладком.

Кстати, печеные яблоки очень полезны для вашего здоровья. Они налаживают работу ЖКТ, способствуют нормализации холестеринового обмена и снижают количество "плохого" холестерина в крови.

Шоколадные десерты

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"На десерт вы также можете приготовить шоколадно-ореховый десерт. К густому йогурту добавьте ореховую (арахисовую, кокосовую) пасту, растопленный черный шоколад и, по желанию, фрукты, ягоды, сироп", — советует диетолог.

Важно помнить о том, что молочный шоколад содержит много сахара, поэтому, если вы следите за своим питанием, выбирайте черный шоколад с содержанием какао не менее 60%. Однако и это не значит, что можно съесть целую плитку за один раз. Добавьте пару квадратиков растопленного горького шоколада в десерт или просто посмакуйте с чашечкой кофе на перекус.

Выпечка из "полезной" муки

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"Если вы очень любите выпечку, то замените пшеничную муку на любую другую, более полезную, например, цельнозерновую, гречневую. Не добавляйте сахар в тесто, а ешьте в прикуску с фруктами, ягодами, сметаной, йогуртом, сиропом или медом", — отметила Алина Дяченко.

Есть люди, которые с легкостью могут отказаться от конфет и шоколада, но не могут устоять перед свежеиспеченной булочкой или хрустящим круассаном. Не стоит себе запрещать выпечку, просто замените ингредиенты на более полезные.

Пшеничная мука очень калорийная и имеет высокий гликемический индекс, поэтому, если вы хотите похудеть, лучше не использовать ее в своем питании. Есть более полезные виды муки для приготовления десертов: рисовая, овсяная, кукурузная мука будет вкусна в выпечке не хуже классической пшеничной.

Самая низкая калорийность у гречневой муки, всего 353 ккал на 100 г, однако аж 13,6 г белка. Изделия из этой муки имеют насыщенный яркий вкус и легкую горчинку.

Десерты с желатином

Фото: Freepik

"Также можно приготовить разнообразные десерты с желатином или агар-агаром, где в составе могут быть сливки, ряженка, йогурт, фрукты, ягоды, какао, кэроб", — советует диетолог.

Отличная альтернатива магазинным тортам и десертам! Желатин — это чистый белок, который просто необходим нашему организму, а десерты на основе желатина не только полезны, но и очень вкусные. Такие десерты несложные в приготовлении, их не нужно термически обрабатывать, а добавляя новые ингредиенты, вы сможете каждый раз получать новый вкус.

Разноцветные воздушные десерты особенно хороши летом, когда хочется свежести и прохлады. Такой десерт станет прекрасной альтернативой магазинным пудингам или мороженому.

Выбор есть всегда, вы выбираете либо заботу о себе и своем здоровье, либо идете на поводу у своих желаний. На самом деле в процессе похудения можно питаться очень вкусно и разнообразно, даже не отказывая себе в сладких десертах.

Напомним, диетолог назвала 5 полезных вариантов для перекуса из ближайшего супермаркета.

Ранее Фокус писал о том, что для того, чтобы похудеть, нужно изменить свои пищевые привычки и тщательно следить за тем, что попадает в вашу тарелку. Если вы будете продолжать есть эти 7 продуктов, то вряд ли сможете быстро похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.