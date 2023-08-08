Кристен Стюарт в стильном образе сходила на вечеринку со своей невестой (фото)

Знаменитость в последнее время редко появляется на светских мероприятиях.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт выглядела непринужденно, наслаждаясь вечеринкой со своей невестой Дилан Мейер и друзьями в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Для редкого выхода знаменитость выбрала белый комбинезон и темную куртку. Звезда фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" дополнила свой образ темными кроссовками и черными носками. Ее темные локоны были собраны в короткий хвост.

Тем временем 36-летняя невеста Стюарт надела широкие рваные джинсы, белую футболку, джинсовую рубашку и кроссовки. Ее светлые волосы были уложены легкими волнами.

Мейер и Стюарт познакомились на съемках фильма в 2013 году, но начали встречаться только после возобновления общения в 2019. В 2021 году они обручились, но еще не обнародовали свои планы по церемонии и вечеринке бракосочетания.

Напомним, Дилан Мейер трогательно поздравила Кристен Стюарт с днем рождения. ﻿

Также Фокус писал, что Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике.