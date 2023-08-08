Бойфренд Сандры Буллок умер в возрасте 57 лет

Стало известно, что Брайан Рэндалл на протяжении трех лет боролся с хроническим заболеванием центральной нервной системы.

Профессиональный фотограф Брайан Рэндалл, с которым 59-летняя американская актриса Сандра Буллок была в отношениях с 2015 года, скончался в возрасте 57 лет после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщает People.

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Стало известно, что возлюбленный актрисы три года боролся с БАС, также известным как боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига.

"С большой грустью мы разделяем тот факт, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС", — заявила его семья. — Брайан решил сохранить свое путешествие с БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу".

В заявлении добавили: "Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами".

Семья Рэндалла просит "уединения, чтобы скорбеть и смириться с невозможностью попрощаться с Брайаном".

Фотограф впервые встретил звезду фильма "8 подруг Оушена" на дне рождения ее сына Луи в январе 2015 года. Пара сразу же поладила и вскоре начала встречаться. Хотя они скрывали большую часть своего романа от глаз общественности, Буллок сказала во время выступления в декабре 2021 года на "Red Table Talk", что она "нашла любовь всей своей жизни".

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл Фото: Getty Images

У пары нет общих детей, но у Буллок есть двое приемных детей — 13-летний сын Луи и 11-летняя дочь Лейла, а у Брайана есть взрослая дочь по имени Скайлар от предыдущих отношений.

Накануне Фокус писал, что Сандра Буллок была на грани расставания со своим бойфрендом.