Джессика Альба поделилась снимком с мужем и тремя детьми (фото)

Семья в полном составе сходила на грандиозное музыкальное шоу Тейлор Свифт.

42-летняя американская актриса Джессика Альба посетила концерт Тейлор Свифт в рамках тура звезды "Eras". Вместе с ней на шоу, которое состоялось на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, был ее 44-летний муж Кэш Уоррен и их трое детей — 15-летняя Хонор, 12-летняя Хевен и 5-летний Хейс.

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Звезда "Фантастической четверки" поделилась в Instagram-аккаунте фотографией своей семьи на трибунах стадиона. "@taylorswift с семьей — какое шоу! #ЭрасТур", — подписала серию снимков звезда экранов.

Тейлор в настоящее время дает шесть концертов на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, и местные знаменитости толпами собираются, чтобы сходить на шоу в рамках тура "Eras". К Джессике и ее семье присоединились София Вергара, Хилари Дафф, Шеана Шей, Джеймс Кеннеди, София Ричи и Эль Фаннинг, которые наслаждались последним шоу Свифт.

Джессика Альба и кинопродюсер Кэш Уоррен в браке с 2008 года. Пара воспитывает троих детей.

Напомним, Джессика Альба показала стильный льняной костюм на лето 2023.

Также Фокус писал, что Джессика Альба вышла на публику со старшей дочерью.