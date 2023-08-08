100 шагов: ходьба после еды поможет сохранить ваше здоровье

Знаете ли вы, что сидение после еды может нанести ущерб вашему здоровью? А вот прогулка после каждого приема пищи, наоборот, будет очень полезной.

Правильное питание является ключом к поддержанию отличной формы и здоровья. Но не только питание играет важную роль. Ваше здоровье также зависит от того, что вы делаете после еды. Согласно Аюрведе, после еды вы должны ходить. Это называется "Шатпавали" — аюрведическая концепция, согласно которой вы должны делать не менее 100 шагов после каждого приема пищи. Об этом пишет HealthShots.

Специалисты объясняют Шатпавали как слово маратхи, которое означает "сто шагов" (шат-сау, павали-кадам). Эта привычка практикуется десятилетиями и доказала свою эффективность в улучшении здоровья. Вот какие преимущества ходьбы после еды вы можете получить.

Улучшение пищеварения

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Сталкивались ли вы с проблемами пищеварения? Если да, попробуйте пройти хотя бы 100 шагов после еды. Ходьба после еды способствует правильному пищеварению. Попробуйте быструю ходьбу, так как это один из самых полезных способов поддерживать свое тело в форме и улучшить процесс пищеварения.

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Контроль сахара в крови

Прохождение 100 шагов после еды также помогает поддерживать уровень сахара в крови. Исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, показало, что короткая прогулка после каждого приема пищи может помочь снизить уровень сахара в крови. Попробуйте совершать короткую прогулку после еды, чтобы предотвратить диабет 2 типа.

Помощь в похудении

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Сжигание калорий — лучший способ похудеть. Если вы недостаточно тренируетесь каждый день, но хотите похудеть, попробуйте прогуляться после еды. Ежедневно вы должны ходить в быстром темпе в течение, по крайней мере, 30 минут, чтобы сжечь лишние калории. Быстрая ходьба — лучший способ, ведь чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете.

Управление уровнем триглицеридов

Высокий уровень триглицеридов может усилить ряд состояний, включая ожирение и метаболический синдром, повышая риск болезней сердца и инсульта. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что отказ от длительного сидения снижает уровень триглицеридов.

Другие полезные привычки после еды

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Согласно аюрведе, нужно не только пройти 100 шагов, но и следовать другим здоровым привычкам после еды.

Не пейте воду сразу после еды, так как это замедляет пищеварение и может привести к ожирению.

Не ложитесь спать сразу после еды, так как это увеличивает жировые отложения и замедляет обмен веществ. Кроме того, пища не усваивается должным образом.

Прогулки на большие расстояния сразу после еды также вредны для здоровья и могут усугубить проблемы с пищеварением.

Избегайте плавания, путешествий и физических упражнений после еды, чтобы контролировать здоровье пищеварительной системы.

Хотя быстрая ходьба полезна, не ходите слишком быстро сразу после еды. Вы должны начать с медленного темпа, а затем ускоряться.

Итак, не сидите после еды! Убедитесь, что вы проходите не менее 100 шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.